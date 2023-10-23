İsrail'in Gazze’ye bir gündeki saldırılarında 400’den fazla Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılar sonucu 400'den fazla Filistinlin yaşamını yitirdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın kentteki tıp kaynaklarından aktardığı bilgilere göre, ölenlerin yüzde 70'ini çocuklar, kadınlar ve yaşlılar oluşturuyor.

WAFA'ya göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinli sayısı 4 bin 700'e yükseldi.

Bombardıman 16. gününde

Gazze'ye yönelik yürütülen saldırıların 16. gününde, İsrail savaş uçakları ve topçu atışlarıyla eşzamanlı kentin çeşitli bölgelerindeki yerleşim yerlerine düzenlenen bombardımanlarda, en az 25 noktayı vurdu.

AA’nın tıp kaynaklarından aktardığı bilgilere göre, İsrail saldırıları sonucu pazar günü, Han Yunus Mülteci Kampı'nda 44, Rafah'ta 57, kentin orta kesiminde 168, Gazze kent merkezinde 66, kuzey bölgesinde 44 Filistin vatandaşı yaşamını yitirdi.

Mısır sınırı yakınındaki Rafah kentinde bir eve düzenlenen saldırıda, ev halkından 6 kişi ölürken, 11 kişi de çeşitli şekillerde yaralandı.

Karara Mahallesi'nde hedef alınan Ebu Hubeys ailesinin evinde 5 kişi öldü.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde Miğraka bölgesindeki bir eve düzenlenen hava saldırısı sonucu 4 kişi öldü 6 kişi yaralandı.

Cibalya Mülteci Kampı'ndaki iki eve ve bölgedeki el-Albani Mescidi'ne düzenlenen birçok hava saldırısı sonucu 20'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Hastane çevreleri hedef alındı

WAFA'nın Sağlık Bakanlığı'ndan aktardığı bilgiye göre, işgal güçleri, Gazze Şeridi'ndeki bazı mahalleleri haritadan tamamen sildi; enkaz haline getirdiği bölgelerde, "bazı ailelerin tüm fertlerine yaşamıyor kaydı düşülmesine" neden oldu.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Şifa Hastanesi ve Kudüs Hastanesi çevresini de hedef aldı.

Saldırılara maruz kalan bölgelere ulaşan sivil savunma ekipleri oldukça kısıtlı imkanlarla enkazdan yaralıları kurtarmaya ve cesetleri çıkarmaya çalışıyor. Yıkılan binaların enkazında, durumu henüz bilinmeyen çok sayıda insan bulunuyor.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)