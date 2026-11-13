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YT: Yayın Tarihi: 13.11.2026 14:01 13 Kasım 2026 14:01
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.11.2026 14:08 13 Kasım 2026 14:08
Okuma Okuma:  2 dakika

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında üç Filistinli hayatını kaybetti, sekiz kişi yaralandı

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze ve Han Yunus'a düzenlediği saldırılarda üç Filistinli öldü, sekiz kişi yaralandı. Nasır Hastanesi'nde ölü sayısı yediye çıktı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında üç Filistinli hayatını kaybetti, sekiz kişi yaralandı
İsrail'in Gazze ve Han Yunus'a yönelik saldırılarında üç Filistinli öldü, sekiz kişi yaralandı.(AA)
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İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda üç Filistinli hayatını kaybetti, sekiz kişi yaralandı.

Bugün (13 Kasım) Gazze kenti ile güneydeki Han Yunus'ta İsrail askerlerinin açtığı ateş ve düzenlediği saldırılar sonucunda can kayıpları yaşandı.

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Saldırılarda yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlar da hedef alındı. Yaralananlar arasında bir kadın, bir çocuk ve genç bir kız bulunuyor.

Gazze'de bir Filistinli öldürüldü

Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 45 yaşındaki Ekrem Sadi Hasaneyn hayatını kaybetti.

Aynı bölgede düzenlenen saldırılarda Filistinli bir kadın ile oğlu yaralandı. Han Yunus'un güneybatısına yönelik saldırıda ise 36 yaşındaki Remzi Nebil Ebu Teym yaşamını yitirdi, beş kişi yaralandı.

Han Yunus'un Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara açılan ateş sonucu genç bir kız boynundan vurularak ağır yaralandı.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusuna ait botların Gazze kenti sahiline top atışları düzenlediğini, kentin güneyindeki Gazze Vadisi Köprüsü çevresinin de topçu ateşiyle hedef alındığını bildirdi.

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Nasır Hastanesi'nde ölü sayısı yediye yükseldi

İsrail ordusunun 12 Kasım'da Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı yediye yükseldi.

Sağlık kaynaklarının verdiği bilgiye göre, saldırıda ağır yaralanan 20 yaşındaki İyad Muhammed el-Cezzar da yaşamını yitirdi. Cezzar'ın ölümüyle hastaneye yönelik saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı altıdan yediye çıktı.

Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor

Gazze'de Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun saldırıları devam ediyor.

11 Kasım'da da Gazze kentinde düzenlenen ayrı saldırılarda, aralarında iki kardeşin bulunduğu üç Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu söz konusu saldırılarda silahlı kişileri hedef aldığını savundu ancak iddiasına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

İsrail yönetimi Hamas'ın yeniden silahlandığını ileri sürerken Hamas, ateşkese bağlı kaldığını ve İsrail'in anlaşmayı ihlal ettiğini savunuyor.

Ateşkes kapsamında öngörülen İsrail askerlerinin çekilmesi ve Gazze'nin yeniden inşasına ilişkin görüşmelerde ise ilerleme sağlanamıyor.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
İsrail Gazze saldırı can kaybı
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