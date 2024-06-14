İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 10 günde 716 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 252. gününde devam ediyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne son 10 günde düzenlediği saldırılarda 716 Filistinli hayatını kaybederken, 2 bin 149 kişi de yaralandı.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği dört katliamda 34 kişi yaşamını yitirdiği, 71 kişinin yaralandığı belirtildi.

Böylece İsrail'in 7 Ekim 2023'de Gazze'ye başlattığı saldırılarda ölenlerin sayısı 252 günde 37 bin 266’ya, yaralı sayısı ise 85 bin 102’ye çıkmış oldu.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı aktarıldı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(VC)