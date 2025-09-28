ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 28 Eylül 2025 13:08
 ~ Son Güncelleme: 28 Eylül 2025 13:11
1 dk Okuma

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 66 bini aştı

İsrail'in saldırıları nedeniyle son 24 saatte hastanelere 79 Filistinlinin cenazesi ve 370'ten fazla yaralı getirildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 66 bini aştı
Fotoğraf: Hamza Z. H. Qraiqea

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 79 artarak, 66 bin 5'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 79 ölü ve 379 yaralının getirildiği aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 13 bin 137 Filistinlinin öldüğü, 56 bin 121 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 566'ya, yaralananların sayısının da 18 bin 769'a ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 66 bin 5'e, yaralıların 168 bin 162'ye yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.​​​​​​​

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Gazze
