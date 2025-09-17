İsrail'in, Gazze'ye kara saldırısı başladı, binlerce Filistinli kentten kaçıyor

İki yıldır süren savaşta harabeye dönmüş kenti ele geçirmeye ant içen İsrail Ordusu Salı günü Gazze Kentine kara harekâtını başlattı. Binlerce Filistinli, yatakları ve yükleyebildikleri diğer eşyalarıyla dolu araçlarıyla kentten kaçarken sahil yolu tıkandı.

Filistin'in en büyük kentine yönelik operasyon, Hamas ile olası bir ateşkesi daha da olanaksızlaştırdı. İsrail Ordusu, Hamas'ın savaş yeteneğini yok etmeyi amaçladığını söylediği harekât için bir zaman çizelgesi sunmasa da İsrail medyası harekatın aylarca sürebileceğini öne sürüyor.

"Gazze yanıyor"

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, operasyon başlarken verdiği demeçte "Gazze yanıyor," dedi. Ağır bombardıman altındaki kente haftalarca süren hava saldırıları ve yeni saldırı hazırlıkları sonrasında İsrail askerleri şehrin dış mahallelerinden içeriye girmeye başladı.

Saldırı başladığı sırada Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyince görevlendirilen bağımsız uzmanlar İsrail'i Gazze'de soykırım yapmakla suçluyordu. İsrail, iddiayı reddederken raporu "çarpıtılmış ve yanlış" olarak niteledi.

Ksokoca bir aile enkaz altında AP'nin haberine göre, Suud el-Sakani adında bir kadın, kızının, damadının ve çocuklarının, içinde yaklaşık 40 kişinin bulunduğu evlerini yerle bir eden saldırıda öldürüldüğünü söyledi. Şifa Hastanesi morgunda cesetlerin başında ağlayan el-Sakani, "koskoca bir aile!" diye haykırıyordu. "Birçoğu hala enkaz altında."

Son saldırı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bir kez daha ABD'ye davet edilmesine engel olmadı. Netanyahu, Salı günü yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump tarafından, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitabı sonrasında 29 Eylül'de Beyaz Saray'a davet edildiğini söyledi. Bu, Trump'ın Ocakta işbaşı yapması sonrasında Netanyahu'nun ülkeye dördüncü ziyareti olacak.

Filistinliler Gazze'yi boşaltıyor

İsrail kuvvetleri, savaş boyunca Gazze Kentine çok sayıda büyük çaplı saldırı düzenleyerek kitlesel yerinden edilmelere ve ağır yıkıma neden olsa da Hamas militanlarının daha sonra yeniden bir araya gelmesinden hareketle yeni saldırıya kalkıştı. Ordu uzmanların kıtlık içinde olduğunu söylediği kentin tamamını kontrol altına almaya ant içti.

Adının açıklanmaması kaydıyla AP'ye konuşan bir İsrailli askeri yetkili, Gazze operasyonunun "ana aşamasının" başladığını ve birliklerin harekete geçtiğini söyledi.

Yetkili, İsrail ordusunun Gazze'de 2 ila 3 bin Hamas militanının ve onların kullandıkları tünellerin var olduğuna inandığını söyledi. İsrail'in görüşüne göre, Hamas'ın askeri kapasitesi önemli ölçüde azaldı. Şu anda çoğunlukla gerilla tarzı saldırılar düzenliyor; küçük savaşçı grupları patlayıcı yerleştiriyor veya askeri karakollara saldırıyor ve ortadan kayboluyorlar.

"Halk insan dışkıları arasında uyuyor" 39 yaşındaki İsmail Zeyde, AP'ye Gazze'nin Şeyh Rıdvan semtindeki evinden sahil yoluna yakın bir bölgeye kaçtığını söyledi. Gazze'de birçok ailenin açlıkla boğuştuğunu güneydeki İsrail tarafından belirlenmiş insani yardım bölgesine insan taşıyan kamyonlarınsa yaklaşık bin dolar istediğini söyledi. "Yalnızca birkaç parça giysiyle kaçtık. Halk Gazze Kenti'nin batısında çadırlarını kuruyor ve gidecek yerleri olmadığı için insan dışkılarının arasında uyuyorlar," dedi.

Saldırı öncesinde tahliye uyarıları başlamadan önce Gazze Kenti alanında yaklaşık 1 milyon Filistinli yaşıyordu. İsrail ordusu bunların 350 bininin kenti terk ettiğini tahmin ediyor.

BM'nin Pazartesi günkü tahminine göre, son bir ayda 220 bini aşkın Filistinli Gazze'nin kuzeyinden kaçtı. Ancak geride hala yüz binlerce insan var.

İsrail ordusunun bir şemasında operasyon sonunda birliklerinin kıyı şeridi boyunca geniş bir alan dışında Gazze Şeridi'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediğini gösteriyor.

Salı günü Gazze'de en az 69 Filistinli öldürüldü

Filistinliler, Salı sabahı Gazze Kenti genelinde şiddetli saldırılar olduğunu ve hastanelerde en az 69 kişinin can verdiğini bildirdi.

Şifa Hastanesi Müdürü Dr. Muhammed Ebu Selmiya, Associated Press'e "Gazze'de çok zor bir geceydi" dedi. "Bombalama bir an bile durmadı."

Hastane müdürü Dr. Rami Mhanna'ya göre Şifa, 22'si çocuk olmak üzere 49 kişinin cenazesini teslim aldı.

Yetkili, onlarca yaralının da tesise geldiğini söyledi. El-Ehli Hastanesi'ne 17, El-Kudüs Hastanesi'ne ise üç ceset geldi.

İsrail ordusu, ölümcül saldırılar hakkında yorum taleplerine hemen yanıt vermedi, ancak geçmişte Hamas'ı sivillerin yaşadığı bölgelerde askeri altyapı inşa etmekle suçladı.

Son bilanço

Gazze'deki savaş, Hamas önderliğindeki militanların 7 Ekim 2023'te güney İsrail'e baskın düzenleyerek çoğunluğu sivillerden oluşan yaklaşık 1.200 kişiyi öldürmesi ve 251 kişiyi kaçırmasıyla başladı.

Yarısından azının hayatta olduğu düşünülen 48 rehine Gazze'de kaldı.

Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail'in misilleme saldırısında 64 bin 900'den fazla Filistinli öldürüldü. Bakanlık, kaç kişinin sivil veya savaşçı olduğunu belirtmiyor. Hamas yönetimindeki hükümet bünyesinde yer alan ve sağlık çalışanlarından oluşan bakanlık, ölenlerin yaklaşık yarısının kadın ve çocuklardan oluştuğunu belirtiyor.

Rehinelerin aileleri Netanyahu'dan operasyonu durdurmasını istiyor

Hâlâ Gazze'de tutulan rehinelerin aileleri, gece boyunca Netanyahu'nun evinin önünde toplanarak saldırıyı durdurması için yalvardı.

"Netanyahu oğlumu bombalama emri verdi" Oğlu Gazze'de tutulan Anat Angrast, "Netanyahu çocuğumu bombalama emrini verdi" dedi. "Matan'ın Gazze operasyonu nedeniyle acil tehlike altında olduğunu bilmesine rağmen onu bombalayarak öldürmeye karar verdi. Matan'ın yaşayıp yaşamayacağına karar verecek tek kişi o."

İsrail, rehinelerin yaklaşık 20'sinin hayatta olduğuna inanıyor. Hamas, kalan esirleri yalnızca Filistinli tutukluların serbest bırakılması, kalıcı bir ateşkes ve İsrail'in Gazze'den çekilmesi karşılığında serbest bırakacağını açıkladı.

Saldırı öncesinde İsrail'e gelen ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, savaşın müzakere yoluyla sona ermesi için hâlâ zaman olabileceğini öne sürdü.

"Bir noktada bunun sona ermesi gerekiyor. Bir noktada Hamas'ın etkisiz hale getirilmesi gerekiyor ve bunun müzakere yoluyla gerçekleşebileceğini umuyoruz," dedi. "Ama maalesef zamanın daraldığını düşünüyorum."

Rubio, Katar'a giderek Katar Emiri ile görüştü. Katar, geçen hafta beş Hamas üyesini ve bir yerel güvenlik yetkilisini öldüren İsrail saldırısı nedeniyle öfkeli.

İsrail saldırısını doğrudan kabul etmeyen Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rubio, ateşkes çabaları açısından kilit önemde bir arabulucu olan Katar'a bu rolü üstlendiği için teşekkür etti. Ayrıca, iki ülkenin yakın bağlarına da vurgu yaptı.

Arap ve Müslüman ülkeler Pazartesi günü düzenlenen zirvede saldırıyı kınadılar, ancak İsrail'i hedef alan büyük bir eylemde bulunmaktan kaçındılar.

