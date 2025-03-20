İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda bir BM personeli ve 70 kişi öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne dün başlattığı saldırılar sonucu 70 Filistinli, aralarında çocukların da bulunduğu 1 BM personeli hayatını kaybetti. Gazze'deki Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail'in hava saldırılarında ölü sayısının arttığını ve enkaz altında daha fazla kişinin mahsur kaldığını belirtti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

Basal, ağır ekipman eksikliği ve sınır kapılarının kapalı olmasının kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığını söyledi. Ayrıca, Gazze'deki temel ihtiyaç maddelerinin tükenmesi nedeniyle halkın açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

İsrail, ölen BM personeli için başsağlığı dilerken, olayın koşullarını araştırdığını belirtti. BM ise saldırının kapsamlı bir şekilde soruşturulmasını talep etti. İsrail, ateşkesi bozarak 18 Mart'ta Gazze'ye yeniden saldırı başlatmıştı. Saldırılarda 400'den fazla kişi hayatını kaybetti, 600'ün üzerinde kişi yaralandı.

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(EMK)