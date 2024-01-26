İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında bir gazeteci daha öldürüldü

Aksa'nın Sesi Radyosu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava bombardımanında, sunucusu İyad er-Ruvvağ'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Aksa'nın Sesi Radyosu tarafından yayımlanan taziye mesajında, "Aksa Radyosu sunucusu gazeteci arkadaşımız İyad er-Ruvvağ, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki evine işgalci İsrail savaş uçaklarının düzenlediği saldırıda ailesinden birkaç kişiyle birlikte şehit oldu" dendi.

Açıklamada, öldürülen Ruvvağ'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı dilendi.

IPI: Çok kısa sürede çok fazla gazeteci hayatını kaybetti

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) Yönetim Kurulu, Tel Aviv yönetimine gazetecileri öldürmeyi sonlandırması çağrısında bulundu.

Merkezi Avusturya’nın başkenti Viyana’da bulunan IPI’dan dün yapılan yazılı açıklamada, aralarında Nobel Barış Ödülü sahibi Maria Ressa'nın da bulunduğu Yönetim Kurulu üyesi gazeteciler, İsrail’in Gazze’de gazetecileri öldürmesine son vermesi için ortak bir bildiriye imza attı:

"Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) Yönetim Kurulu'nun aşağıda imzası bulunan üyeleri, İsrail-Gazze savaşının başlangıcından bu yana İsrail'in hava saldırılarında gazetecilerin aralıksız öldürülmesini mümkün olan en güçlü şekilde kınıyor.

Dünyanın 20 ülkesinden önde gelen editör, gazeteci ve yayıncılar olarak gazetecilerin güvenliğine ve basın özgürlüğüne yönelik bu benzeri görülmemiş saldırı karşısında dehşet içindeyiz."

Bildiride, Ekim ayından bu yana Gazze ve güney Lübnan'da en az 80 gazetecinin öldürüldüğü, bunun IPI'nin 1950'de kurulmasından bu yana bir çatışma bölgesinde bu kadar kısa sürede öldürülen en yüksek sayı olduğuna dikkati çekildi: "Bu dayanılmaz can kayıplarını protesto etmek, Gazze ve çevresinde gazetecilere yönelik bombardımanın ve bazı meslektaşlarımızın açıkça hedef alınmasına derhal son verilmesini talep etmek için en ağır koşullara karşı başvurduğumuz kolektif tepkimizi ortaya koyuyoruz."

“Gazetecileri kasten hedef almak savaş suçu”

İsrail'i, ülkeleri silahlı çatışma zamanlarında gazeteci ve sivilleri koruma yükümlülüğü altına sokan savaş kurallarına saygı duymaya çağıran bildiride, " İsrailli yetkililere, gazetecilerin kendi güçleri tarafından öldürüldüğü tüm vakaları şeffaf ve güvenilir bir şekilde soruşturmaya çağırıyoruz. Gazetecileri kasten hedef almanın bir savaş suçu olduğunun altını çiziyoruz" dendi.

Bildiride, IPI’nın bu savaş suçunu işleyenlerin mahkeme önünde hesap vermesini sağlamak için müttefikleri ile çalışacağı belirtildi, İsrail'in derhal uluslararası gazetecilere Gazze'ye erişim izni vererek özgür ve bağımsız haber yapmalarına müsaade etmesi çağrısında bulunuldu.