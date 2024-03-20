İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı New York'ta protesto edildi

ABD’nin New York kentinde, İsrail'in Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne yönelik son saldırısını protesto etmek için gösteri düzenledi.

Aralarında sağlık çalışanlarının ve barış yanlısı Yahudilerin de bulunduğu gruplar, "Şifa Hastanesi için acil eylem" çağrısı altında Manhattan'daki Zuccotti Park'ta bir araya geldi.

Ellerinde İsrail'i kınayan pankartlarla alanda toplanan göstericiler, burada "Özgür Filistin", "Gazze yeniden ayağa kalkacak", "İsrail işgaline son" şeklinde sloganlar attı.

Gazze'deki hükümetten açıklama

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail ordusunun Gazze kentindeki Şifa Hastanesi baskınına ilişkin dün açıklama yaptı.

Açıklamada, "İşgalci İsrail ordusu, Gazze'deki Şifa Hastanesi ve çevresinde kanlı bir katliam gerçekleştirdi, 50 vatandaşı öldürdü ve yaklaşık 200'e yakınını da alıkoydu" bilgisi yer aldı.

“Savaş suçu ve uluslararası hukukun ihlali”

İsrail askerlerinin 18 Mart'taki Şifa Hastanesi baskınında öldürdüğü kişiler arasında sivillerin, hastaların ve yerinden edilmiş kişilerin yanı sıra çocukların da bulunduğu vurgulandı.

İsrail ordusunun 50 Filistinliyi öldürdüğünü, yaklaşık 200'ünü de alıkoymasını kabul etmesinin "açık bir savaş suçu ve uluslararası hukukun açık bir ihlali" olduğu belirtildi.

“Hastalara ateş açıldı”

Açıklamada, İsrail ordusunun Şifa Hastanesine yönelik baskınında ağır silahlar, polis köpekleri, tank, insansız hava aracı ve helikopter kullandığı aktarılarak, hastane yerleşkesindeki hastalara, yerinden edilmiş Filistinlilere ve sivillere ateş açıldığı ve bombardımana tutulduğu kaydedildi.

İsrail'in hastane baskını "kanlı katliam" olarak nitelenen ve kınanan açıklamada, baskından İsrail, ABD yönetimi ve uluslararası toplum sorumlu tutuldu.

Açıklamada, İsrail ordusunun sağlık alanını hedef alan suçlarına dikkati çekilerek, dünya ülkeleri ile uluslararası kurum ve kuruluşlara, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ayrım yapmadan sürdürdüğü saldırılarının durdurulması için müdahale çağrısı yapıldı.

İsrail ordusundan açıklama

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Ordu güçleri, İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak), 13. Deniz Komando Birimi kuvvetleri ve 162'nci Tümen liderliğindeki 401'inci Tugay'a bağlı güçler Şifa Hastanesi bölgesinde faaliyetleri sürdürüyor" dendi.

İsrail güçleri ile Filistinliler arasından "yüz yüze çatışmalar" olduğuna işaret edilen açıklamada, baskının başından bu yana 50 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 180'inin alıkonulduğu aktarıldı.

Bazı hastalar nakledildi

Görgü tanıkları AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail ordusunun, Şifa Hastanesi'ndeki hastaları çıkmaya zorladığını belirtti.

Gönüllü Filistinlilerin ise durumu kritik olan hastaların bazılarını El-Ehli Baptist Hastanesi'ne naklettiği dile getirildi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)