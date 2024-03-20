ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 20 Mart 2024 08:27
 ~ Son Güncelleme: 20 Mart 2024 08:35
2 dk Okuma

İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı New York'ta protesto edildi

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, "İşgalci İsrail ordusu, Gazze'deki Şifa Hastanesi ve çevresinde kanlı bir katliam gerçekleştirdi, 50 vatandaşı öldürdü ve yaklaşık 200'e yakınını da alıkoydu" açıklamasını yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı New York'ta protesto edildi

ABD’nin New York kentinde, İsrail'in Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne yönelik son saldırısını protesto etmek için gösteri düzenledi.

Aralarında sağlık çalışanlarının ve barış yanlısı Yahudilerin de bulunduğu gruplar, "Şifa Hastanesi için acil eylem" çağrısı altında Manhattan'daki Zuccotti Park'ta bir araya geldi.

Ellerinde İsrail'i kınayan pankartlarla alanda toplanan göstericiler, burada "Özgür Filistin", "Gazze yeniden ayağa kalkacak", "İsrail işgaline son" şeklinde sloganlar attı.

Gazze'deki hükümetten açıklama

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail ordusunun Gazze kentindeki Şifa Hastanesi baskınına ilişkin dün açıklama yaptı.

Açıklamada, "İşgalci İsrail ordusu, Gazze'deki Şifa Hastanesi ve çevresinde kanlı bir katliam gerçekleştirdi, 50 vatandaşı öldürdü ve yaklaşık 200'e yakınını da alıkoydu" bilgisi yer aldı.

“Savaş suçu ve uluslararası hukukun ihlali”

İsrail askerlerinin 18 Mart'taki Şifa Hastanesi baskınında öldürdüğü kişiler arasında sivillerin, hastaların ve yerinden edilmiş kişilerin yanı sıra çocukların da bulunduğu vurgulandı.

İsrail ordusunun 50 Filistinliyi öldürdüğünü, yaklaşık 200'ünü de alıkoymasını kabul etmesinin "açık bir savaş suçu ve uluslararası hukukun açık bir ihlali" olduğu belirtildi.

“Hastalara ateş açıldı”

Açıklamada, İsrail ordusunun Şifa Hastanesine yönelik baskınında ağır silahlar, polis köpekleri, tank, insansız hava aracı ve helikopter kullandığı aktarılarak, hastane yerleşkesindeki hastalara, yerinden edilmiş Filistinlilere ve sivillere ateş açıldığı ve bombardımana tutulduğu kaydedildi.

İsrail'in hastane baskını "kanlı katliam" olarak nitelenen ve kınanan açıklamada, baskından İsrail, ABD yönetimi ve uluslararası toplum sorumlu tutuldu.

Açıklamada, İsrail ordusunun sağlık alanını hedef alan suçlarına dikkati çekilerek, dünya ülkeleri ile uluslararası kurum ve kuruluşlara, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ayrım yapmadan sürdürdüğü saldırılarının durdurulması için müdahale çağrısı yapıldı.

İsrail ordusundan açıklama

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Ordu güçleri, İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak), 13. Deniz Komando Birimi kuvvetleri ve 162'nci Tümen liderliğindeki 401'inci Tugay'a bağlı güçler Şifa Hastanesi bölgesinde faaliyetleri sürdürüyor" dendi.

İsrail güçleri ile Filistinliler arasından "yüz yüze çatışmalar" olduğuna işaret edilen açıklamada, baskının başından bu yana 50 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 180'inin alıkonulduğu aktarıldı.

Bazı hastalar nakledildi

Görgü tanıkları AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail ordusunun, Şifa Hastanesi'ndeki hastaları çıkmaya zorladığını belirtti.

Gönüllü Filistinlilerin ise durumu kritik olan hastaların bazılarını El-Ehli Baptist Hastanesi'ne naklettiği dile getirildi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
ilgili haberler
BM: Gazze kıtlıkla karşı karşıya, yardımlar çok yetersiz
Bugün 15:22
/haber/bm-gazze-kitlikla-karsi-karsiya-yardimlar-cok-yetersiz-293260
Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne baskın: 50 Filistinli hayatını kaybetti
19 Mart 2024
/haber/gazze-deki-sifa-hastanesi-ne-baskin-50-filistinli-hayatini-kaybetti-293226
BM: Gazze’de kıtlık ve açlıktan ölümler İsrail’in kısıtlamaları nedeniyle yaşanıyor
19 Mart 2024
/haber/bm-gazzede-kitlik-ve-acliktan-olumler-israilin-kisitlamalari-nedeniyle-yasaniyor-293218
UNICEF: Gazze’deki çocuklarda yetersiz beslenme ikiye katlandı
16 Mart 2024
/haber/unicef-gazzedeki-cocuklarda-yetersiz-beslenme-ikiye-katlandi-293136
ilgili haberler
BM: Gazze kıtlıkla karşı karşıya, yardımlar çok yetersiz
Bugün 15:22
/haber/bm-gazze-kitlikla-karsi-karsiya-yardimlar-cok-yetersiz-293260
Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne baskın: 50 Filistinli hayatını kaybetti
19 Mart 2024
/haber/gazze-deki-sifa-hastanesi-ne-baskin-50-filistinli-hayatini-kaybetti-293226
BM: Gazze’de kıtlık ve açlıktan ölümler İsrail’in kısıtlamaları nedeniyle yaşanıyor
19 Mart 2024
/haber/bm-gazzede-kitlik-ve-acliktan-olumler-israilin-kisitlamalari-nedeniyle-yasaniyor-293218
UNICEF: Gazze’deki çocuklarda yetersiz beslenme ikiye katlandı
16 Mart 2024
/haber/unicef-gazzedeki-cocuklarda-yetersiz-beslenme-ikiye-katlandi-293136
Sayfa Başına Git