İsrail'in Gazze'deki bir okula düzenlediği saldırıda en az 100 kişi öldü

İsrail ordusunun, Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula bugün düzenlediği saldırıda en az 100 Filistinli öldü, onlarca kişi de yaralandı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusunun saldırı düzenlediği okul, Gazze'nin doğusundaki Ed-Derac Mahallesi'nde yer alan Et-Tabiin Okulu.

Yerel kaynaklar, cesetlerin saldırı nedeniyle parçalandığını ve çıkan yangın nedeniyle yandığını kaydetti.

İsrail ordusu ise Hava Kuvvetlerinin, Hamas'ın karargâh olarak kullandığını iddia ettiği Tabiin Okulu’nu bombaladığını duyurdu. (TY)