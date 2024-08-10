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Yayın Tarihi: 10 Ağustos 2024 11:44
 ~ Son Güncelleme: 10 Ağustos 2024 11:44
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İsrail'in Gazze'deki bir okula düzenlediği saldırıda en az 100 kişi öldü

Yerinden edilenlerin sığındığı okulu hedef alan saldırı, Filistinlilerin sabah namazını kıldıkları sırada gerçekleştirildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İsrail'in Gazze'deki bir okula düzenlediği saldırıda en az 100 kişi öldü
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İsrail ordusunun, Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula bugün düzenlediği saldırıda en az 100 Filistinli öldü, onlarca kişi de yaralandı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusunun saldırı düzenlediği okul, Gazze'nin doğusundaki Ed-Derac Mahallesi'nde yer alan Et-Tabiin Okulu.

Yerel kaynaklar, cesetlerin saldırı nedeniyle parçalandığını ve çıkan yangın nedeniyle yandığını kaydetti. 

İsrail ordusu ise Hava Kuvvetlerinin, Hamas'ın karargâh olarak kullandığını iddia ettiği Tabiin Okulu’nu bombaladığını duyurdu. (TY)

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/haber/gazzede-salgin-hastaliklar-artiyor-298210
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/haber/gazze-felaket-bolgesine-donustu-298131
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/haber/gazze-de-10-bin-ogrenci-ile-400-ogretmen-israil-in-saldirilarinda-hayatini-kaybetti-297989
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