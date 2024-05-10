İsrail'in Eurovision’a katılması protesto ediliyor

İsrail'in finali 11 Mayıs'ta düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımı, organizasyona ev sahipliği yapan İsveç'in Malmö kentinde dün (9 Mayıs) on binlerce kişi tarafından protesto edildi.

Büyük Meydan'da (Stor Torget) toplanan protestocular, Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsrail'in boykot edilmesini istedi.

Aralarında İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in de olduğu eylemciler, Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya yarışmaya alınmazken İsrail konusunda çifte standart uygulandığını söyledi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, eylemde "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun", "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartların yanı sıra Gazze'de öldürülen çocukları temsilen maketler taşındı.

“Özgür Filistin”

"Filistin'e özgürlük", "Soykırımcı İsrail", "İsrail'e boykot" sloganları atan eylemciler, Möllevangstorget Meydanı'na kadar yürüdü.

Öte yandan, İsrail temsilcisi Eden Golan'ın 7 Ekim'e atıf yaptığı düşünülen "Hurricane" şarkısının 11 Mayıs'ta düzenlenecek finalde yarışacağı açıklandı. Bu nedenle 11 Mayıs için daha büyük bir eylem organize ediliyor.

İsrail’i temsilen sahneye çıkan Golan, hem yarı final provalarında hem de dün geceki yayında seyirciler tarafından protesto edildi. Sosyal medyada yarışmanın düzenlendiği arenadan paylaşılan videolara göre Golan, "Hurricane" adlı şarkısını seslendirdiği sırada yuhalandı.

Bazı seyirciler "Özgür Filistin" sloganı attı.

Avrupa Yayın Birliğinden (EBU) 2 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Eurovision Şarkı Yarışması'nda davetlilerin Filistin bayrağıyla içeri alınmayacağı bildirilmişti. (TY)