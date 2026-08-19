İsrail'in 'Ebu Zuhur' saldırısı ne anlama geliyor?

İsrail savaş uçakları 18 Ağustos sabahı Suriye'nin İdlib kırsalındaki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'nı bombaladı. İsrail Başbakanlığı, Türkiye'nin Halep çevresindeki hava üssüne konuşlanmasına Suriye'nin izin vermesinin güvenlik statükosunu bozduğunu öne sürerek saldırıyı gerekçelendirdi. Kaynaklara göre saldırıdan bir gün önce Türkiye'den bir askerî heyet üssü ziyaret etmişti. ABD'li Büyükelçi Tom Barrack, Türkiye'nin önceden bilgilendirilmediğini ve Washington'ın çatışmasızlık mekanizması kurmaya çalıştığını açıkladı. Saldırı, Nisan 2025'teki T4 Hava Üssü saldırısının benzerini oluşturuyor ve İsrail'in Türkiye'nin Suriye'deki askerî altyapı desteğini kendi operasyon serbestisine tehdit olarak gördüğünü gösteriyor. Bölge, diplomatik gerilimin askerî temas riskine dönüşebileceği bir sahaya dönüşüyor.

İsrail savaş uçakları, 18 Ağustos sabahı Suriye’nin kuzeybatısında, İdlib’in doğu kırsalındaki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı’nı hedef aldı.

Suriye devlet televizyonunun askerî bir kaynağa dayandırdığı bilgilere göre üssün pisti ve depoları sekiz hava saldırısıyla vuruldu. Yerel ve askerî kaynaklar can kaybı bildirmezken tesiste maddi hasar meydana geldi.

Türkiye sınırının yaklaşık 70 kilometre doğusunda bulunan Ebu Zuhur, uzun süredir faal bir askerî havaalanı olarak kullanılmıyordu. Ancak Hama ve Halep vilayetleri arasındaki geçiş güzergâhında yer alması ve Suriye çölüne yakınlığı nedeniyle stratejik önem taşıyor.

Saldırıyı İsrail-Suriye geriliminin ötesine taşıyan ise hedefin konumundan çok, İsrail’in daha sonra açıkladığı gerekçe oldu. İsrail Başbakanlık Ofisi, Şam yönetimiyle güvenlik alanında “statükonun korunması” konusunda daha önce bir mutabakata varıldığını ileri sürdü. Ancak Suriye yönetimini, Türkiye’nin Halep çevresindeki bir hava üssüne konuşlanmasına izin vererek bu düzenlemeyi bozmanın eşiğine gelmekle suçladı.

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İsrail, böyle bir konuşlanmanın kendi güvenliği açısından tehdit oluşturacağı konusunda Suriye’yi defalarca uyardı. Suriye ise bu uyarıları dikkate almamayı tercih etti. İsrail, güvenliğine yönelik tehditlere müsamaha göstermeyecek ve statükoya geri dönülmesini memnuniyetle karşılayacaktır. –İsrail Başbakanlığı

İsrail’in açıklaması, Ebu Zuhur saldırısının yalnızca Şam’a değil, Ankara’ya da yönelik bir caydırıcılık mesajı taşıdığını gösteriyor.

*Türkiye’ye yakın bir konumda bulunan Ebu Zuhur (kırmızıyla gösterilen), Hama ve Halep vilayetleri arasındaki geçiş güzergâhında yer alıyor. (Harita: ISW)

“Saldırıdan önce Türkiye askeri heyeti üsteydi”

Londra merkezli Arapça yayın yapan El-Arabi el-Cedid, sahadaki kaynaklarına dayanarak saldırıdan önceki gün Türkiyeli bir askerî heyetin Ebu Zuhur’u ziyaret ettiğini aktardı.

Habere göre heyet, pistin yeniden faaliyete geçirilmesine yönelik ilk çalışmaları inceledi. Kaynaklar, çalışmaların henüz başlangıç aşamasında olduğunu, üs içinde bazı haberleşme araçlarının bulunduğunu ve bölgede Bayraktar tipi bir keşif İHA’sının uçtuğunu öne sürdü. Heyetin bölgeden ayrılmasının ardından İsrail’e ait bir keşif uçağının üs çevresinde uçtuğu, saldırının ise birkaç saat sonra gerçekleştiği belirtildi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de benzer bir iddiayı dile getirdi.

Buna karşılık ABD merkezli Axios’a konuşan bir Türkiyeli yetkili, Ebu Zuhur’da Türkiye’ye ait askerî varlık bulunduğu iddiasını reddetti.

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Ankara ve Şam’ın tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Ebu Zuhur’a yönelik hava saldırılarını “güçlü şekilde” kınadı. Bakanlık, saldırıları Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik ihlallerin devamı olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da İsrail Başbakanlığı’nın Türkiye’ye yönelik iddialarını “gayriciddi” olarak nitelendirdi ve bunların Suriye’nin egemenliği ile toprak bütünlüğünü hedef alan hava saldırılarını meşrulaştırmayı amaçladığını savundu. Açıklamada, Türkiye’nin Suriye’de “huzur, istikrar ve refahın tesisi için” Şam yönetimiyle meşru zeminde işbirliğini sürdüreceği belirtildi.

Şam’dan gelen açıklamalar da İsrail’in “statüko” anlatısıyla çelişiyor. Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan diplomatik bir kaynak, Katar merkezli El Cezire’ye İsrail ile Suriye’nin sivil veya askerî kurumlarını geliştirme kapasitesini sınırlayan bir güvenlik anlaşması bulunmadığını söyledi. Aynı kaynak, İsrail tarafına Ebu Zuhur’da yabancı güç bulunmadığının bildirildiğini de ileri sürdü.

*Ebu Zuhur, son İsrail saldırısından önce de büyük ölçüde atıl durumdaydı. Suriye savaşı sırasında ağır hasar gören pist ve üs altyapısı uzun yıllardır tam kapasiteyle kullanılamıyordu. Uydu görüntülerinde de pist, uçak sığınakları ve diğer askerî yapılardaki ciddi hasar dikkat çekiyor. (Kaynak: Google Earth)

Barrack’ın kritik ifadesi

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın Reuters’a yaptığı değerlendirme, bu belirsizliği özellikle görünür kılıyor.

Barrack, İsrail saldırısının Türkiye’nin “yakın gelecekte bu üsteki varlığını artırabileceği” yönündeki “doğru veya yanlış bir algıyı” yansıttığını söyledi. Başka bir ifadeyle Barrack, Türkiye’nin Ebu Zuhur’a konuşlanmak üzere olduğunu doğrulamazken, İsrail’in böyle bir ihtimali tehdit olarak algılayıp harekete geçtiğini söylemiş oldu.

Barrack’ın açıklamasındaki bir diğer önemli nokta, Ankara’nın operasyondan önceden haberdar edilmemiş olmasıydı. Barrack’a göre Türkiye, kendi sınırına doğru hareket eden İsrail uçaklarını gözlemledi ve askerî bir karşılığa hazırlanması “makul” olabilirdi.

ABD’li büyükelçi daha ciddi bir tırmanmanın önlendiğini belirtirken Washington’ın Türkiye, İsrail ve Suriye arasında daha güçlü bir çatışmasızlık mekanizması kurmaya çalıştığını açıkladı.

*Barrack’ın X hesabından yaptığı 'Ebu Zuhur' açıklaması, 18 Ağustos 2026.

Neden şimdi?

İsrail’in ‘Ebu Zuhur’ saldırısının zamanlamasında üç dinamik öne çıkıyor.

Birincisi, Şam yönetiminin askerî kurumları ve altyapıyı yeniden inşa etme çabalarının giderek somutlaşması.

İkincisi, Türkiye’nin bu sürece verdiği desteğin İsrail tarafından artık yalnızca diplomatik nüfuz olarak değil, ileride askerî dengeyi değiştirebilecek bir unsur olarak görülmesi.

Üçüncüsü ise İsrail ile Suriye arasında ABD arabuluculuğunda yürütülen güvenlik görüşmelerinin henüz bağlayıcı ve tarafların üzerinde ortaklaştığı bir düzene dönüşmemiş olması.

*Londra merkezli El-Mecelle dergisinin Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Hamidi de Ebu Zuhur saldırısının zamanlamasına dikkat çekti, 10 Ağustos’ta Suriyeli bir pilotun İdlib’de bir savaş uçağıyla eğitim uçuşu gerçekleştirdiğini gösteren paylaşımını şu soruyla yeniden yayımladı: “Bugün İsrail’in İdlib kırsalındaki Ebu Zuhur Havalimanı’nı bombalaması bu adıma bir yanıt mı?”

Ebu Zuhur, T4 krizinin devamı mı?

‘Ebu Zuhur’ saldırısını daha önemli hale getiren nokta, bunun ilk örnek olmaması.

Nisan 2025’te benzer bir kriz Suriye’nin orta kesimindeki Tiyas/T4 Hava Üssü çevresinde yaşanmıştı. Türkiye’nin T4 dahil bazı Suriye hava üslerine güç konuşlandırmaya hazırlandığı yönündeki haberlerin ardından İsrail savaş uçakları üssü hedef almıştı.

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İki olay arasında dikkat çekici bir benzerlik var. Her ikisinde de Türkiyeli askerî heyetlerin ilgilendiği ve yeniden faaliyete geçirilmesi gündemde olan bir Suriye hava üssü, kısa süre sonra İsrail saldırısının hedefi oldu.

Tel Aviv yönetiminin, Türkiye’nin Suriye’de hava savunma sistemleri konuşlandırmasının İsrail savaş uçaklarının yıllardır sahip olduğu hareket serbestisini sınırlayabileceğini düşündüğü açık.

İsrail merkezli Jerusalem Post, 1 Nisan 2025’te İsrailli bir güvenlik kaynağının T4 saldırısını bu çerçevede değerlendirdiğini aktarmıştı. Kaynağa göre İsrail, Türkiye’nin kurabileceği bir hava üssünün kendi operasyon serbestisini kısıtlamasına izin vermeyeceği mesajını veriyordu.

Bu açıdan Ebu Zuhur, T4’te ortaya çıkan kırmızı çizginin yeni bir örneği olarak okunabilir.

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*BBC Arapça, saldırı sonrası Ebu Zuhur ve çevresini görüntüledi, 18 Ağustos 2026.