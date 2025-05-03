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Yayın Tarihi: 3 Mayıs 2025 09:26
 ~ Son Güncelleme: 3 Mayıs 2025 09:30
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İsrail'in düzenlediği saldırılarda 33 Filistinli öldü

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 52 bin 418 Filistinli hayatını kaybetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İsrail'in düzenlediği saldırılarda 33 Filistinli öldü
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde sivillerin yaşadığı bölgeleri ve altyapıyı hedef alan saldırılarını sürdürmeye devam ediyor.

Saldırılarda dün gece, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un Batn Semin bölgesinde 4 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi ise yaralandı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'da El-Harsani ailesinin evine düzenlenen bombardımanda 5 kişi hayatını kaybetti ve birçok kişi yaralandı.

İsrail'in gün içinde düzenlediği saldırılarda, Bureyc Mülteci Kampı'nda 10, Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde 8, Beyt Lahya'da 5 ve Kizan en-Neccar'da 1 Filistinli öldü.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

İnsani kriz her geçen gün derinleşiyor

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurdu.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi. 

Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 52 bin 418 kişi öldü, 118 bin 91 kişi yaralandı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Filistin-İsrail Savaşı Gazze Şeridi savaş suçu benjamin netanyahu israil ordusu
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