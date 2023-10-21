İsrail'in 'derhal boşaltın' dediği Kudüs Hastanesi için acil müdahale çağrısı

El-Ehli Baptist Hastanesi'ne saldırısında bir katliama neden olan İsrail'in abluka altındaki Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesi'nin "derhal boşaltılmasını" istediği açıklandı.

İsrail ordusu, 19 Ekim'de Kudüs Hastanesi'nin etrafını bombalamıştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Hastane saldırısında 471 kişi öldürüldü

Hastanede binlerce kişi var

İsrail'den Kudüs Hastanesi'nin bombalanacağı yönünde tehdit alındığı duyuran Filistin Kızılayı yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu, 400'den fazla hasta ile İsrail'in saldırılarından kaçarak sığınan 12 bin kişinin bulunduğu Kudüs Hastanesi'nin acilen boşaltılmasını istedi" ifadelerini kullandı.

Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi katliamına dikkat çekilen açıklamada, yeni bir katliamın önüne geçmek için dünyaya acil müdahale çağrısı yapıldı.

DSÖ: Hastanelerin hayat kurtarmasına izin verin

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da X hesabından yaptığı paylaşımda, Kudüs Hastanesi'nin tahliyesinin istenmesiyle ilgili rahatsız edici haberler aldıklarını kaydetti.

Aşırı kalabalık olduklarından dolayı bu hastanelerin hastaları güvenli bir şekilde tahliye etmesinin mümkün olmadığına vurgu yapan Ghebreyesus, "Hastanelerin hayat kurtarma işlevlerini yerine getirmelerine izin verilmeli. Hastanelerin korunması gerekiyor" dedi.

Filistin-İsrail Savaşı: Gazze'de hamile olmak nasıl bir şey?

Filistin'den acil müdahale çağrısı

Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle de İsrail'in hastaneye yönelik tehdidinden sonra uluslararası topluma seslenerek, "Uluslararası toplum, El-Ehli Baptist Hastanesi'ndeki trajedinin benzerinin yaşanmaması için süratle harekete geçmelidir" dedi.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: WAFA ve Palestine Chronicle

(NT)