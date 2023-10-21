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DÜNYA
Yayın Tarihi: 21 Ekim 2023 09:28
 ~ Son Güncelleme: 21 Ekim 2023 10:01
2 dk Okuma

İsrail'in 'derhal boşaltın' dediği Kudüs Hastanesi için acil müdahale çağrısı

İsrail'in Kudüs Hastanesi'nin boşaltılmasını istemesi sonrası açıklama yapan Filistin Sağlık Bakanlığı, ikinci bir hastane katliamı yaşanmasın diye uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/21/israil-in-derhal-bosaltin-dedigi-kudus-hastanesi-icin-acil-mudahale-cagrisi.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

El-Ehli Baptist Hastanesi'ne saldırısında bir katliama neden olan İsrail'in abluka altındaki Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesi'nin "derhal boşaltılmasını" istediği açıklandı.

İsrail ordusu, 19 Ekim'de Kudüs Hastanesi'nin etrafını bombalamıştı.

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Hastanede binlerce kişi var

İsrail'den Kudüs Hastanesi'nin bombalanacağı yönünde tehdit alındığı duyuran Filistin Kızılayı yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu, 400'den fazla hasta ile İsrail'in saldırılarından kaçarak sığınan 12 bin kişinin bulunduğu Kudüs Hastanesi'nin acilen boşaltılmasını istedi" ifadelerini kullandı.

Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi katliamına dikkat çekilen açıklamada, yeni bir katliamın önüne geçmek için dünyaya acil müdahale çağrısı yapıldı.

DSÖ: Hastanelerin hayat kurtarmasına izin verin

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da X hesabından yaptığı paylaşımda, Kudüs Hastanesi'nin tahliyesinin istenmesiyle ilgili rahatsız edici haberler aldıklarını kaydetti.

Aşırı kalabalık olduklarından dolayı bu hastanelerin hastaları güvenli bir şekilde tahliye etmesinin mümkün olmadığına vurgu yapan Ghebreyesus, "Hastanelerin hayat kurtarma işlevlerini yerine getirmelerine izin verilmeli. Hastanelerin korunması gerekiyor" dedi.

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Filistin'den acil müdahale çağrısı

Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle de İsrail'in hastaneye yönelik tehdidinden sonra uluslararası topluma seslenerek, "Uluslararası toplum, El-Ehli Baptist Hastanesi'ndeki trajedinin benzerinin yaşanmaması için süratle harekete geçmelidir" dedi.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: WAFA ve Palestine Chronicle

(NT)

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Filistin-İsrail Savaşı aksa tufanı operasyonu El-Ehli Baptist Hastanesi
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