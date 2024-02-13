"İsrail'in çok fazla insanı öldürdüğünü düşünüyorsanız, belki de daha az silah vermelisiniz"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşanan sivil kayıplara tepki gösteren ülkelere, İsrail'e silah ihracatını durdurma çağrısı yaptı.

Borrell, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ve AB Dönem Başkanı Belçika'nın Kalkınma İşbirliği Bakanı Caroline Gennez, AB ülkelerinin kalkınma bakanlarının Brüksel'deki gayriresmi nitelikli toplantısının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

UNRWA'ya desteğin sürmesine ilişkin AB üye ülkeleri arasında fikir ayrılıkları olduğunu kaydeden Borrell, "İsim vermeyeceğim ancak bazı üye ülkeler 'desteğimi artıracağım' derken, bazıları 'desteğimi iptal edebilirim', bazıları da 'iptal etmeyeceğim ama açıklama yapılana kadar yardım etmeyeceğim' diyor. Ancak çoğunluğun Filistin halkını desteklemek için başka bir alternatif olmadığı gerçeğini anladığını düşünüyorum." dedi.

Borrell, İsrail hükümetinin UNRWA'yı kapatmaya yönelik siyasi iradesini gizlemediğini hatırlatarak, suçlamaları kanıtlaması gereken tarafın İsrail olduğunu ancak şimdiye kadar iddialara ilişkin herhangi bir kanıt iletilmediğini söyledi.

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“İnsanları nereye tahliye edecekler, Ay'a mı?”

UNRWA'ya ilişkin karara varılmadan önce iddiaların kanıtlanması gerektiğini vurgulayan Borrell, “Bizler her zaman hukukun üstünlüğü hakkında vaaz veren tarafız. Umuyorum ki bunu söylediğim için antisemitizmle suçlanmayacağım" dedi.

Borrell, Gazze'de her geçen gün artarak devam eden sivil kayıplara tepki gösteren ülkelere çağrıda bulunarak, "Eğer çok fazla insanın öldürüldüğünü düşünüyorsanız, belki de bu kadar çok insanın öldürülmesini engellemek için İsrail'e daha az silah vermelisiniz. Herkes Tel Aviv'e gidip yalvarıyor, 'Bunu yapmayın, sivilleri koruyun, bu kadar çok insanı öldürmeyin' diye. Ama Netanyahu kimseyi dinlemiyor" diye konuştu.

İsrail’in Refah bölgesine saldırı planına ilişkin de konuşan Borrell, "İnsanlar tahliye edilecekmiş. Nereye, Ay'a mı? Bu insanları nereye tahliye edecekler? Uluslararası toplum bunun çok fazla insanın hayatını kaybedeceği bir katliam olacağına inanıyor. Belki de İsrail'e yaptıkları silah tedarikini düşünmeleri gerekiyordur. Ülkeler 'Çok fazla insan öldürülüyor, lütfen insanlarla ilgilenin, lütfen bu kadar çok insan öldürmeyin' demeye devam ediyor. 'Lütfen' demeyi bırakın ve bir şeyler yapın." sözleriyle tepki gösterdi.

Lazzarini: Gazze'de güvenli bir yer yok

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini ise Refah'ta bir askeri operasyonun başlama ihtimalinden endişe duyduğunu söyleyerek, "Hepimizin bildiği üzere, sivil halkın ödediği bedel tarif edilemez boyutlarda. Nüfusun yüzde 5'i ya öldürüldü ya yaralandı ya da kayıp ve bu sadece dört ay içinde oldu." dedi.

Lazzarini, saldırılar nedeniyle Refah'ta faaliyet göstermenin her geçen gün zorlaştığını aktararak "Dün ilk kez Birleşmiş Milletler (BM), yerel polisin sağladığı koruma olmadığı için faaliyet gösteremedi. Yerel polis olmadığı için de sınırdaki konvoylarımız yağmalandı ve 100 kadar genç tarafından tahrip edildi." diye konuştu.

Gazze'de "güvenli" bir yerin olmadığına dikkati çeken Lazzarini, "Gazze Şeridi'nde güvenli bir yerin ne anlama geldiği konusunda hiçbir fikrim yok. Şu ana kadar 4 kez insanların bir yerden başka bir yere götürüldüğünü gördüm. Her seferinde onlara daha güvenli bir yer olduğu söylenen bir yere gitmeleri söylendi ve ardından gidilen yerin güvenli olmadığı kanıtlandı. Peki bu insanlar nereye gidecek? Bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Lazzarini, İsrail'in iddialarının ardından yürütülen soruşturma ve eleştiriler nedeniyle istifa edip etmeyeceği sorusuna, "İstifa etme niyetim yok." cevabını verdi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(HA)