İsrail'in Beyrut saldırısı: Can kaybı 45'e yükseldi

Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesine 20 Eylül’de düzenlenen İsrail hava saldırısında can kaybı sayısı artmaya devam ediyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 8 kişinin daha hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 45’e yükseldiği belirtildi.

Açıklamaya göre, saldırıya uğrayan bina ve çevrede enkaz kaldırma çalışmaları sürdüğü ve ölenler arasında kimlikleri henüz belirlenmeyenlerin bulunduğu aktarıldı. Kimlik tespiti için cesetlerden DNA örnekleri alındığı kaydedildi.

Öte yandan Lübnan’da 17-18 Eylül’de çağrı cihazlarının ve telsizlerin patlatılması ve 20 Eylül’deki Beyrut saldırısında ölenlerin toplam sayısı 84’e yükseldi.

Ne olmuştu? Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün (21 Eylül) yaptığı yazılı açıklamada Beyrut saldırısında ölenlerin sayısının 3’ü çocuk, 7’si kadın olmak üzere 37’ye yükseldiğini, yaralı sayısının 68 olduğunu duyurmuştu. Hizbullah, örgütün özel operasyon birimi ‘Rıdvan Gücü’ komutanı İbrahim Akil ve yardımcısı Ahmed Mahmud Vehbe’nin de aralarında bulunduğu 18 mensubunun saldırıda hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

(VC)