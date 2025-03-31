İsrail'in bayramın ikinci gününde Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 20 Filistinli öldü

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinli "Mikdad" ailesine ait evi bombaladı. Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.