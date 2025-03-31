İsrail'in bayramın ikinci gününde Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 20 Filistinli öldü
İsrail ordusunun, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 20 Filistinli hayatını kaybetti.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinli "Mikdad" ailesine ait evi bombaladı. Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
Kentin Abasan el-Kebira bölgesinde Filistinli "En-Neccar" ailesine ait evin İsrail ordusu tarafından hedef alınması sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirdi.
Han Yunus'un merkezinde İsrail ordusunun gece saatlerinde Kemal Muammer isimli Filistinlinin evini bombalaması sonucu 6 kişi öldü.
İsrail ordusunun kentin batısında yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir çadırı bombalaması sonucu 2 Filistinli öldü, birçok kişi de yaralandı.
İsrail ordusunun, Gazze'nin orta kesimindeki El-Masdar köyünü hedef alması sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti.
Zevayide beldesinin batısında yer alan Es-Sevariha bölgesinde İsrail ordusunun yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir çadırı bombalaması sonucu 1 kişi öldü, birçok kişi de yaralandı.
Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'nın kuzeyinde de İsrail savaş uçaklarının Filistinlileri hedef alması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
Ayrıca, Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda İsrail ordusuna ait dronun yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı okula bomba atması sonucu 1 çocuk yaralandı.
İsrail, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.
İsrail ordusunun, dün, bayramın birinci gününde Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 33 Filistinli hayatını kaybetmişti.