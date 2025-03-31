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DÜNYA
Yayın Tarihi: 31 Mart 2025 12:55
 ~ Son Güncelleme: 31 Mart 2025 13:12
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İsrail'in bayramın ikinci gününde Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 20 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Ramazan Bayramı'nda Gazze'ye düzenlediği saldırılarda iki günde en az 53 kişi hayatını kaybetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İsrail'in bayramın ikinci gününde Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 20 Filistinli öldü

İsrail ordusunun, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 20 Filistinli hayatını kaybetti.

Görseli Büyüt

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinli "Mikdad" ailesine ait evi bombaladı. Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Görseli Büyüt

Kentin Abasan el-Kebira bölgesinde Filistinli "En-Neccar" ailesine ait evin İsrail ordusu tarafından hedef alınması sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Görseli Büyüt

Han Yunus'un merkezinde İsrail ordusunun gece saatlerinde Kemal Muammer isimli Filistinlinin evini bombalaması sonucu 6 kişi öldü.

Görseli Büyüt

İsrail ordusunun kentin batısında yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir çadırı bombalaması sonucu 2 Filistinli öldü, birçok kişi de yaralandı.

Görseli Büyüt

İsrail ordusunun, Gazze'nin orta kesimindeki El-Masdar köyünü hedef alması sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Görseli Büyüt

Zevayide beldesinin batısında yer alan Es-Sevariha bölgesinde İsrail ordusunun yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir çadırı bombalaması sonucu 1 kişi öldü, birçok kişi de yaralandı.

Görseli Büyüt

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'nın kuzeyinde de İsrail savaş uçaklarının Filistinlileri hedef alması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Görseli Büyüt

Ayrıca, Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda İsrail ordusuna ait dronun yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı okula bomba atması sonucu 1 çocuk yaralandı.

İsrail, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.

İsrail ordusunun, dün, bayramın birinci gününde Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 33 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Haber Yeri
İstanbul
Filistin-İsrail Savaşı ramazan bayramı
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