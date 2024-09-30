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Yayın Tarihi: 30 Eylül 2024 17:10
 ~ Son Güncelleme: 30 Eylül 2024 18:26
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İsrail'in ateşkes şartları: Hizbullah’ın kuzeye çekilmesi ve silahsızlandırılması

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, şartların yerine getirilmemesi halinde "vatandaşlarının güvenliğini sağlamak ve kuzeydeki sakinlerin bölgelerine dönüşünü güvence altına almak için" saldırıları sürdüreceklerini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İsrail'in ateşkes şartları: Hizbullah’ın kuzeye çekilmesi ve silahsızlandırılması
İsrail'in, Hizbullah lideri Nasrallah'ı öldürdüğü hava saldırılarının ardından Beyrut'un Dahiye bölgesi, 29 Eylül 2024 (Fotoğraf: AA)

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, aralarında Almanya, İngiltere, İtalya ve Kanada’nın da bulunduğu 25 ülkenin dışişleri bakanlarına mektup gönderdi.

Anadolu Ajansı’nın İsrail devlet televizyonu KAN’dan aktardığı habere göre, mektubunda Katz, “İsrail, Lübnan’da ateşkesi kabul etmeyecektir. İsrail’in ateşkesi kabul etmesinin tek yolu Hizbullah’ı Litani’nin kuzeyine taşımak ve silahsızlandırmaktır” ifadelerine yer verdi.

*Yisrael Katz

“Sadece Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Lübnan’a ilişkin tüm kararlarının tam olarak uygulanmasıyla ateşkesin sağlanabileceğini” ifade eden Katz, şunları kaydetti:

“Bu olmadığı sürece İsrail, vatandaşlarının güvenliğini ve kuzey sakinlerinin bölgelerine dönüşünü sağlamak için uygulamalarını sürdürecektir.”

Katz ayrıca Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ın İsrail hava saldırısında öldürülmesinin “Tel Aviv tarafından alınan en haklı ve önleyici tedbirlerden biri olduğunu” iddia etti.

BMGK’nin 1701 sayılı kararı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 1701 sayılı kararı, 2006 Lübnan Savaşı’nı sona erdirmek amacıyla 11 Ağustos 2006’da kabul edildi.

İsrail’in yanı sıra, ABD’nin öncülük ettiği bazı Batılı devletler ile Suudi Arabistan ve Katar yaptıkları ortak açıklamada 1701 sayılı karara atıfta bulundular. Bu devletler, kararın özellikle iki maddesinin uygulanmasını istiyor:

  • Hizbullah’ın silahsızlandırılması.
  • Litani Nehri’nin güneyinde, Lübnan ordusu ve BM Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) dışında hiçbir silahlı gücün bulunmaması.

Ancak Hizbullah, varlık amacını doğrudan hedef alan bu maddeleri bugüne kadar kabul etmedi.

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(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Hizbullah-İsrail Savaşı lübnan israil ordusu israil dışişleri bakanlığı yisrael katz
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