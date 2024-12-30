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HABER
Yayın Tarihi: 30 Aralık 2024 08:09
 ~ Son Güncelleme: 30 Aralık 2024 08:16
2 dk Okuma

"İsrail'in alıkoyduğu hastane müdürü ve sağlık personelinin durumu açıklanmalı"

Hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, hastane müdürü Ebu Safiyye'nin, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki soykırımı sırasında zorlu koşullara rağmen "sağlık ve insanlık görevini onurlu bir şekilde yerine getirdiği" belirtildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu fotoğraf, yıkılmış ve harabeye dönmüş bir kentsel alanı göstermektedir. Görüntüde, çoğunlukla çatışma veya doğal afet sonrası zarar görmüş binalar ve molozlarla dolu bir sokak yer alıyor. Sağda ve solda bulunan binalar yanmış, bazıları tamamen yıkılmış durumda, diğerleri ise ciddi şekilde hasar görmüş. Sokak boyunca toprak ve enkaz yayılmış, elektrik telleri ve yapı malzemeleri rastgele bir şekilde dağılmış görünüyor. Bu sahne, yaşanan büyük bir yıkımın ve insani bir trajedinin izlerini yansıtmaktadır.
Fotoğraf: AA

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi'nde alıkonulan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye ve sağlık personelinin durumunun açıklanması çağrısı yaptı.

Hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, hastane müdürü Ebu Safiyye'nin, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki soykırımı sırasında zorlu koşullara rağmen "sağlık ve insanlık görevini onurlu bir şekilde yerine getirdiği" belirtildi.

Hastaların tedavi hakkını savunan Ebu Safiyye'nin maruz kaldığı durumun endişeyle takip edildiği kaydedilen açıklamada, "İsrail işgal güçlerinin alıkoyduğu hastane müdürü Ebu Safiye ve sağlık personelinin hayatları tehlike altında. Uluslararası topluma bu kişilerin durumunun ortaya çıkarılıp gecikmeden derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz" denildi.

Uluslararası topluma ve insan hakları örgütlerine çağrıda bulunan Gazze'deki Filistin hükümeti, Ebu Safiyye ve sağlık personelinin bırakılması için "derhal müdahale edilmesini" istedi.

İsrail ordusu, Gazze’deki Kemal Advan Hastanesi müdürünü alıkoydu
İsrail ordusu, Gazze’deki Kemal Advan Hastanesi müdürünü alıkoydu
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Kemal Advan Hastanesi hizmet dışı

İsmini 1973'te suikasta uğrayan Fetih Merkezi Komite Üyesi Kemal Advan'dan alan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki en büyük hastane, saldırılardan önce 400 binden fazla kişiye sağlık hizmeti veriyordu.

İsrail ordusu, 27 Aralık'ta Kemal Advan Hastanesini kuşatma altına alarak sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkarmış, baskın düzenlediği hastanenin bazı bölümlerini ateşe vermişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 514 Filistinli öldü, 108 bin 189 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
israil filistin
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