İsrail'in ablukasına karşı onlarca yardım filosu Gazze'ye doğru yola çıkıyor

İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan “Küresel Kararlılık Filosu”, bu yaz sonunda yola çıkmaya hazırlanıyor.

Aralarında Fas, Tunus, Doğu Asya ve Avrupa’nın da bulunduğu birçok bölgeden gelen onlarca tekne, Ağustos ayı sonlarından itibaren Gazze Şeridi kıyılarına doğru hareket edecek.

Tunus’ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Küresel Kararlılık Filosu üyesi Hayfa el-Mansuri, 44 ülkeden temsilcilerin Tunus’ta bir araya gelerek koordinasyonu sağladığını duyurdu.

Mansuri, filonun dört ayrı girişimin birleşmesiyle oluşturulduğunu ifade etti: Fas Kararlılık Filosu, Gazze’ye Doğru Küresel Hareket, Doğu Asya Girişimi ve Özgürlük Filosu.

Mansuri şöyle dedi:

“Bugün burada ortak bir hedef için toplandık: Gazze’ye uygulanan yasa dışı ablukayı kırmak, deniz yoluyla insani yardım koridoru açmak ve Filistin halkına karşı sürdürülen insanlık dışı uygulamalara son vermek. Bu yaz sonunda, büyüklü küçüklü onlarca tekne, tarihte ilk kez eş zamanlı ve koordineli bir şekilde dünyanın dört bir yanından Gazze’ye yelken açacak.”

Filo kapsamındaki ilk misyonun 31 Ağustos’ta İspanya’dan, ikinci misyonun ise 4 Eylül’de Tunus’tan yola çıkacağı açıklandı.

6 binden fazla aktivist katılmak için başvurdu

Küresel Kararlılık Filosu üyelerinden Seyf Ebu Kişk ise, dünya genelinden 6 bini aşkın aktivistin bu insani harekete katılmak için başvuruda bulunduğunu söyledi. Katılımcılar, yola çıkacakları limanlarda çeşitli etkinlikler, kamplar ve organizasyonlarla hazırlıklarını sürdürecek.

Ebu Kişk, filonun hedefini şu sözlerle özetledi:

“Bu, sadece bir yardım misyonu değil. Aynı zamanda hükümetlere ve uluslararası topluma, Gazze ablukasına karşı harekete geçmeleri için güçlü bir çağrıdır.”

Hanzala gemisi

Hanzala gemisi, İtalya'nın Syracusa Limanı'ndan 13 Temmuz'da hareket etmişti.

İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle açlıktan ölümlerin yaşandığı Gazze'ye yardım götürmek için 20 Temmuz'da yola çıkan gemide 10 farklı ülkeden 21 aktivistin bulunduğu bilgisi verilmişti.

Özgürlük Filosu Koalisyonu WhatsApp kanalından yapılan açıklamada, 26 Temmuz'un son saatinde gemiye uluslararası sularda müdahale edildiği ve İsrail askerlerinin güvenlik kameralarını indirdiği belirtilmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, uluslararası sularda baskın düzenlenen geminin, alıkonulan aktivistlerle birlikte ülke kıyılarına doğru çekildiğini açıklamıştı.

Aşdod (Usdud) Limanı'na 27 Temmuz'da getirilen aktivistlerden İsrail vatandaşı olan 2'si karakola sevk edilerek serbest bırakılmış, 28 Temmuz'da ise 5 aktivist sınır dışı edilmişti.

Hanzala aktivistlerinden 14'ü hakkında 28 Temmuz'da, sınır dışı edilmeyi kabul edene kadar gözaltında tutulma kararı verilmiş ve aktivistler Ramla kentindeki Givon Hapishanesi'ne götürülmüştü.

Givon Hapishanesi'nde gözaltında tutulan aktivistlerden 7'si 29 Temmuz'da, 5'i ise daha sonra sınır dışı edilmişti.

İsrail, geçen ay da Madleen gemisine müdahale etmişti

"Özgürlük Filosu Koalisyonu" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik Madleen gemisi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan gemiye 9 Haziran'ın ilk saatlerinde müdahale etmiş ve aralarında Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan, Almanya vatandaşı FFC Basın Koordinatörü Yasemin Acar, Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila ve İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in bulunduğu 12 gönüllüyü alıkoymuştu.

Gönüllüler İsrail'e getirilmiş, 4'ü 10 Haziran sabahı ülkeden sınır dışı edilmişti.

Özgürlük Filosu Koalisyonu, 16 Haziran'da İsrail'in alıkoyduğu diğer tüm insan hakları savunucularının serbest bırakıldığını duyurmuştu.

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(EMK)