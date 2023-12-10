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DÜNYA
Yayın Tarihi: 10 Aralık 2023 09:00
 ~ Son Güncelleme: 10 Aralık 2023 09:06
2 dk Okuma

İsrail'in 4 gün alıkoyduğu Filistinliler, yaşadıklarını anlattı

İsrail'in alıkoyduğu ve yarı çıplak görüntüleri basına yansıyan Filistinliler darbedildi, kelepçelendi, aç ve susuz bırakıldı, aşağılandı ve yerlerde sürüklendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/10/israil-in-4-gun-alikoydugu-filistinliler-yasadiklarini-anlatti.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İsrail askerleri tarafından abluka altındaki Gazze Şeridi'nde alıkonulan ve işkenceyle dolu dört günün ardından salıverilen Filistinliler yaşadıkları anları anlattı.

Anadolu Ajansı'nın geçtiği habere göre, İsrail tarafından Gazze kentinin doğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi'nde alıkonulan Filistinlilerden bir kısmı dün sabah saatlerinde kamyonlara bindirilerek Gazze kenti yakınlarındaki bir askeri kontrol noktasında salıverildi.

Elleri numaralanmış

Ambulanslarla Aksa Şehitleri Hastanesine getirilerek tedavi altına alınan Filistinlilerin, ellerinin numaralanmış olduğu ve çok bitkin oldukları görüldü. 

Filistinliler, gördükleri işkence ve çektikleri açlık nedeniyle ölümün kıyısından döndüklerini kaydetti.

İşkence

Hastanede tedavi altına alınan Filistinlilerden 58 yaşındaki Usame Ude, alıkonuldukları süre boyunca işkence ve aşağılanmaya maruz kaldıklarını söyledi.

İsrail askerlerinin Zeytun Mahallesi'ne girdiğinde rastgele evlerinin pencerelerine ateş açtığını sonra da evlerinin kapısını patlatıp içeri girdiğini aktaran Ude, hava soğuk olmasına rağmen erkeklerden dışarı iç çamaşırlarıyla çıkmalarının istendiğini anlattı.

Kelepçelendiği için elleri şişen ve bileğinde derin bir yara oluştuğu görülen Ude, askerlerin, onlardan dizlerinin üstüne çökmelerini istediğini ve tekme atarak işkence ettiğini söyledi. 

Bir süre sonra askerlerin, 20 kişilik bir grubu civardaki bir araziye götürdüğünü ve orada onları çukura atarak buldozerlerle üzerlerine kum döktüğünü söyledi.

Ayrıca Ude, "Çığlık sesleri bizim olduğumuz yere kadar geliyordu ama 5 dakika sonra ses kesildi. Sonra askerler onları oradan çıkardı ama çok yorgundular ve vücutlarında kırıklar vardı" dedi.

Tuvalete dahi izin yok

Salıverilen Filistinlilerden Ahmed Ebu Ras (14), 4 gün boyunca aç ve susuz kaldıklarını ve tuvalete gitmelerine bile izin verilmediğini söyledi.

Ebu Ras, "Son gün, bir serçeye bile yetmeyecek kadar su verdiler. Küfrün her türlüsünü işittik. Askerler, bir grubu kamyonlarla Gazze'nin güneyine götürdü, yolda soğuk havaya rağmen onları suya soktular" dedi. 

Ne olmuştu?

İsrail ordusu Gazze'deki işgalini genişletirken, basında Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki yıkımın ortasında yarı çıplak, iç çamaşırlarıyla yan yana dizilmiş onlarca Filistinlinin elleri kelepçeli görüntüsü yer almıştı.

Hatta İsrail devlet televizyonu KAN'ın 7 Aralık'taki haberinde, İsrail ordusunun, o tarihe kadar 700 kadar Filistinliyi alıkoyduğu bilgisi yer almıştı.

(EMK)

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/haber/hamas-israil-ateskes-ve-rehine-takasinda-oyalama-politikasi-izliyor-287956
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