İsrail, ilk esir grubunun perşembe günü teslim alınacağını açıkladı

İsrail ve Hamas arasında dün (21 Kasım) akşam saatlerinde varılan ateşkes anlaşmasının ayrıntıları belli olmaya başladı.

Hamas, İsrail ile çatışmalara insani ara verilmesi için sağlanan uzlaşının yarın (23 Kasım) saat 10.00'da yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Gazze'de 'geçici' ateşkes: Esir takası yapılacak

İsrail: İlk esir grubu yarın teslim alınacak

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, İsrail Ordu Radyosu'nda katıldığı programda, çatışmalara insani ara verecek mutabakatta öngörülen esir takası konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Çatışmalara verilen 4 günlük "ara" için "ateşkes" ibaresini kullanmayan Cohen, anlaşma kapsamında ilk İsrailli esir grubunun yarın teslim alınacağını açıkladı.

Katar ve Mısır'ın arabulucuğunda varılan esir takası anlaşması kapsamında Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli tutsak serbest bırakılacak.

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Esir sayısı hakkında

İsrail ordusu, 239 kişinin Hamas tarafından esir alındığı, yaklaşık 40 kişinin de kayıp olduğunu açıkladı. Hamas, 24 Ekim itibarıyla 4 esiri serbest bırakmış durumda.

İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde ise esir sayısının 200 ile 250 arasında olduğunu, bunların 200'ünün Kassam Tugayları'nın elinde, geriye kalanların ise diğer Filistinli grupların elinde olduğunu açıkladı.

Yine, İzzeddin el-Kassam Tugayları'na göre İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında şu ana kadar en az 50 esir hayatını kaybetti.

İsrail'in saldırıları sürüyor

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları öncülüğündeki Filistinli direniş grupları ile İsrail güçleri arasındaki savaş 47'nci gününde devam ederken, İsrail bugün de saldırılarını sürdürdü.

AA'ya göre Gazze'nin Deyr Belah kentine düzenlenen saldırılarda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar, kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Tulkerim Mülteci Kampı'nda 7 Filistinli öldürüldü

İsrail güçleri işgal atındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskın ve saldırılarda 6'sı Tulkerim Mülteci Kampı'nda olmak üzere 7 Filistinliyi öldürdü, çok sayıda Filistinliyi yaraladı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da İsrail güçlerinin, sağlık ekiplerinin Tulkerim Mülteci Kampı'na girişini engellediği, ambulans içindeki bir yaralıyı da gözaltına aldığı belirtildi.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 35 Filistinli gözaltına alındı

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik baskınlarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki çeşitli kentlerde ve Doğu Kudüs'te gece ve sabah düzenlediği baskınlarda en az 35 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarıldı.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınanların sayısı 3 bin 35'e yükseldi.

(NT)