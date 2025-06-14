İsrail ile İran karşılıklı yeni saldırılara hazırlanıyor

İsrail'in İran'a yönelik geniş çaplı saldırıları ve ardından Tahran'ın gerçekleştirdiği misilleme saldırılarının ardından, taraflar karşılıklı olarak yeni saldırılara hazırlanıyor.

İsrail devlet televizyonu KAN, İran'ın misilleme saldırılarının başlamasından bu yana yaralananların sayısını paylaştı.

İran'ın düzenlediği ilk saldırıda yaralanan bir kişinin öldüğü, sabah saatlerinde düzenlenen saldırılarda ise 2 İsraillinin öldüğü kaydedildi.

İran'ın misillemesinin başlamasından beri hastanelere 172 yaralanın geldiği aktarılan haberde yaralılarının çoğunun durumunun hafif olduğu belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 7 askerin ise hafif yaralandığı duyuruldu.

İran'dan İsrail'e 'misilleme' saldırıları

İsrail ordusu: Tahran artık dokunulmaz değil

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee'nin X hesabından yaptığı açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar'ın durum değerlendirmesi yaptığı aktarıldı.

Zamir ve Bar, İsrail'in İran'a ait karadan karaya ve karadan havaya füze bataryalarını hedef almasının ardından kendilerine "Tahran yolunun açıldığını" iddia ederek İran'a yeni hava saldırıları düzenleyeceklerini duyurdu.

*İran’ın İsrail'e yönelik füze saldırılarında Rişon LeZion bölgesindeki evlerde oluşan yıkım havadan görüntülendi, 14 Haziran 2025. (Fotoğraf: AA)

İsrail ordu sözcüsü Effie Defrin de Hava Kuvvetleri'ne ait 70'ten fazla savaş uçağıyla gece boyunca Tahran'a hava saldırıları düzenlediklerini belirtti. Bu saldırılarda 40'a yakın yerin hedef alındığı söyleyen Defrin, "Tahran artık dokunulmaz değil," yorumunda bulundu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da misilleme saldırılarının sürmesi halinde "Tahran yanacak," diyerek İran'ı tehdit etti.

Öte yandan, İsrail İç Cephe Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran'dan füze atışlarının akşam saatlerinde başlayacağı, saldırıların geceye doğru yoğunlaşmasının beklendiği aktarıldı.

İsrail’in İran’a saldırılarına tepkiler

“İsrail’in vurduğu binada 20'si çocuk 60 kişi hayatını kaybetti”

İran devlet televizyonu, İsrail’in dün Tahran'a yönelik saldırılarına ilişkin haberinde Çamran semtindeki 14 katlı bir binanın hedef alındığını duyurdu.

Söz konusu binada 20'si çocuk 60 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

İran: İsrail pişman olana kadar devam edeceğiz

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Ebulfezl Şikarçi, İsrail’in İran’a yönelik saldırısı ve İran’ın verdiği cevap hakkında açıklama yaptı.

İran devlet televizyonuna konuşan Sözcü Şikarçi, dini lider Ali Hamaney’in dünkü açıklamasında İsrail’i pişman edeceklerine yönelik açıklama yaptığını hatırlatarak, “Suçlu Siyonist pişman olana kadar operasyona devam edeceğiz,” dedi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi ise "İsrail'e verilen cevabın devamı" ve ülke içindeki hazırlıkların değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirdi.

Hamshahrionline haber sitesine göre, toplantı İran'ın İsrail'e ilk saldırısı sonrası gerçekleştirildi.

Toplantıda, İsrail'e verilen cevabın devamı ve ülke içindeki hazırlıkların ele alındığı, İsrail'e karşı sürekli ve etkili yanıt verilmesi konusundaki önceki planların gözden geçirildiği belirtildi.

*İran'ın İsrail'in saldırılarına karşılık yüzlerce balistik füzeyle karşı saldırıda bulunması sonrası Tahran'da sevinç gösterileri, 13 Haziran 2025. (Fotoğraf: AA)

Üç İranlı nükleer bilim insanı daha hayatını kaybetti

İran devlet televizyonunun haberine göre, İsrail'in İran'a saldırılarında Ali Bekayi Kerimi, Mansur Asgeri ve Said Borci adlı üç bilim insanı daha yaşamını yitirdi.

İsrail'in dün İran'ın farklı kentlerine düzenlediği saldırılarda da Abdulhamid Menuçehr, Ahmed Rıza Zülfikari, Emir Hüseyin Fıkhi, Ekber Motlabizade, Muhammed Mehdi Tehrançi ve Feridun Abbasi adlı nükleer bilim insanları hayatını kaybetmişti.

Saldırılarda hayatını kaybeden bilim insanlarının sayısı 9'a yükseldi.

İsrail’in İran’a saldırısı hakkında bilinenler

İki İranlı general hayatını kaybetti

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı, Genelkurmay Başkanlığı İletişim ve Bilgilendirme Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, İran Silahlı Kuvvetler kurmay kadrosundan olduğu belirtilen 2 generalin İsrail saldırılarında öldüğü belirtildi.

Saldırıda, Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı General Gulamreza Mehrabi ile Genelkurmay Başkanlığı Operasyon Dairesi Başkan Yardımcısı General Mehdi Rabbani'nin hayatını kaybettiği kaydedildi.

(VC)