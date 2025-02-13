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Yayın Tarihi: 13 Şubat 2025 12:48
 ~ Son Güncelleme: 13 Şubat 2025 14:47
2 dk Okuma

“İsrail ile ilişkiler kesilsin” diyen öğrenciye uzaklaştırma cezası

Marmara Üniversitesi, İsrail’deki Hayfa Üniversitesi ile iş birliğinin kesilmesi için eylem yapan öğrenciye uzaklaştırma cezası verdi.

Abbas Vural

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Abbas Vural

Abbas Vural

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Görseli Büyüt
“İsrail ile ilişkiler kesilsin” diyen öğrenciye uzaklaştırma cezası
*Fotoğraf: Marmara Üniversitesi internet sitesinden alınmıştır.

Marmara Üniversitesi Yeni Medya Kulübü’nün 7 Ekim’de düzenlediği “Gazze’de insan hakları: İsrail’in eylemleri ve küresel yanıt” panelinde öğrenciler protesto gerçekleştirdi.

Öğrenciler, eylemde Marmara Üniversitesi’nin, “kardeş üniversite" olduğu İsrail’deki Hayfa Üniversitesi ile iş birliğinin kesilmesini talep etti. Üniversite yönetimi ise bir öğrenciye disiplin soruşturması açtı.

Soruşturma sonucunda Gazetecilik Bölümü ikinci sınıf öğrencisi E. Ö.’ye “üniversite yöneticilerinin ve çalışanlarının şeref ve haysiyetini zedeleyen pankart açmak, eylemi sözlü şekilde tekrar etmek ve X hesabından paylaşmak” gerekçesiyle bir ay uzaklaştırma cezası verildi.

Ceza alan E. Ö. süreci bianet’e anlattı.

E. Ö., İsrail devletinin politikalarını destekleyen bir kurum ile iş birliğinin sonlandırılmasını talep etmenin suç olmadığını söyledi.

Filistin halkı ile dayanışmanın aynı zamanda bu ilişkilerin kesilmesiyle olabileceğini belirten E.Ö., eylemin ardından ceza verilmesinin, bu iş birliğinin devam edeceği anlamına geldiğini ifade etti.

Erkek şiddeti protestosuna da soruşturma

7 Ekim’deki eylemlerinden önce, bir başka Filistin konulu panelden dolayı da soruşturma açıldığını söyleyen E.Ö., “Fatih’te Semih Çelik tarafından katledilen Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner için yaptığımız eylemler için dahi soruşturma açıldı” dedi.

E. Ö., rektörlüğün soruşturma baskısının yanı sıra bir öğrencinin de ülkücü grupların şiddetine maruz kaldığını belirtti. Ancak Rektör Mustafa Kurt’un bu konu ile ilgili bir soruşturma açmadığını söyledi:

“Aksine bu çeteler kampüsün içerisinde rahatça hareket edebiliyor. Bizler ise Filistin halkı ile dayanışma eylemi yaparken soruşturma ve uzaklaştırma kararlarıyla karşılaşıyoruz. Ayrıca biz eylemlerimiz sırasında İsrail ile ilgili anlaşmanın akıbeti üzerine rektör ile görüşme talep ettik, sosyal medyadan da seslendik fakat bir cevap alamadık.”

E.Ö.  sözlerini “Üniversitemizde, işgal akademisi ile ilişkiler bitene kadar mücadele etmeye devam edeceğiz” diyerek bitirdi.

(AV/RT)

Haber Yeri
İstanbul
Marmara Üniversitesi Filistin
Abbas Vural
Abbas Vural
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TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü siyasi nedenlerle yarıda bıraktı. Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümü öğrencisi. 2021’den beri gençlik mücadelesi içerisinde rol...

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü siyasi nedenlerle yarıda bıraktı. Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümü öğrencisi. 2021’den beri gençlik mücadelesi içerisinde rol alıyor. Daha önce yerel ve ulusal gazeteler için yazılar yazdı. Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi 2025 yılı bursiyeri. Ocak 2025 bianet stajyeri.

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