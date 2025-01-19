İsrail ile Hamas arasındaki ilk esir takası başlıyor

Hamas ve İsrail arasında mutabakata varılan Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması TSİ 09:30'da uygulamaya girdi.

Saat 17.00'da başlayacak takasta ilk aşamada Hamas'ın 33 İsrailli rehineyi, İsrail'in 2000'e yakın Filistinli esiri serbest bırakacağı açıklandı.

Katar'la birlikte arabuluculuk yapan Mısır, "ilk aşamada Hamas'ın 33 İsrailli rehineyi bırakması karşılığında İsrail'in 1890'dan fazla Filistinli tutsağı bırakacağı"nı duyurdu.

İlk esir takası bugün 17:00'den sonra gerçekleşecek. Hamas, üç kadın rehineyi bırakarak başlayacak.

İsrail, yaşayan her kadın, çocuk ve yaşlı rehine için 30 Filistinli esir; 9 hasta rehine için 110 Filistinli; her kadın asker için 50 Filistinli esir serbest bırakacak.

Bir kısmı ülke dışına gönderilecek

İsrail, Filistinli tutukluların bir kısmının, güvenlik risklerini azaltma gerekçesiyle ülke dışına gönderileceğini duyurdu.

İsrail Adalet Bakanlığının dün sabah yayımladığı listede, ilk grup İsrailli esirlerin serbest bırakılması karşılığında 735 Filistinlinin salıverileceğini ve bunlardan 180'den fazlasının ülke dışına sınır dışı edileceği belirtilmişti.

Anlaşmaya göre, Gazzeli tutuklular serbest bırakıldıktan sonra Gazze Şeridi'ne geri dönecek.

Ancak İsrail'in listesinde, İsraillileri öldürmekle suçlananların çoğunun ülkeden kalıcı olarak sınır dışı edileceği belirtiliyor.

İsrail'in serbest bırakılacak ve ülke dışına gönderilecek Filistinli esirler listesinde öne çıkan bazı isimler şöyle: 1- Filistinli esirlerin lideri lakabıyla bilinen ve 45 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Nail el-Bergusi 2- Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanlarından ve 31 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Osman Bilal 3- Kudüs'te 2015'te düzenlediği silahlı saldırıda 22 İsraillinin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığı iddia edilen Bilal Ganım 4- Hamas liderlerinden ve 30 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Abdunnasır İsa 5- Aksa Şehitleri Tugayının liderlerinden Zekeriya Zübeydi 6- Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) yöneticilerinden eski milletvekili Halide Cerrar. İsrail, esirlerin serbest bırakıldıktan sonra ülke dışına sınır dışı edilmesinin, bu esirlerin Batı Şeria'ya geri dönmeleri halinde oluşturabilecekleri "güvenlik risklerini" azaltma kapsamında gerçekleşeceğini iddia ediyor.

(RT)