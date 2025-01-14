İsrail ile Hamas arasında esir takası ve ateşkes anlaşması sağlanmak üzere

İsrail ile Hamas arasında esir takası ve ateşkes için Katar’ın başkenti Doha’da 3 Ocak’tan beri devam eden dolaylı müzakerelerde anlaşma sağlanmak üzere olduğu belirtiliyor.

Reuters’ın bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Katar yetkilileri, esir takası ve ateşkes anlaşmasının taslağını İsrail’in Mossad ve Şin Bet yetkililerine ve Katar Başbakanı Muhammed bin Abdulrahman’a sundu.

Hamas ve İsrail yetkililerinin, esir takası ve ateşkes anlaşmasının son haline gelindiğini bildirmekten kaçındığı bildirildi. Ancak Hamas, Gazze için ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini aktarırken Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yetkilileri ateşkes anlaşmasının çok yakında sağlanacağını söyledi.

BBC’nin haberine göre, Hamas’ın anlaşma sağlanması için koyduğu İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nden tamamen çekilmesi şartından vazgeçtiği söyleniyor.

Doha’daki müzakerelerde Hamas, anlaşmanın sağlanması için “kalıcı ateşkes sağlanması, İsrailli işgalci güçlerin Gazze’den tamamen çekilmesi ve Gazze’de yerinden edilmiş herkesin evine dönmesi” şartlarını koyduğunu belirtmişti.

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Biden: “Soğuk Savaş sonrası dönem bitti”

ABD’nin mevcut başkanı Joe Biden, Washington’daki Dışişleri Bakanlığı binasında yaptığı açıklamada Doha’da devam eden müzakerelerle ilgili konuştu. Biden “Bir dönüm noktasındayız. Soğuk Savaş sonrası dönem bitti. Yeni bir dönem başladı.” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Doha’da Katar yetkililerinin İsrail ve Hamas’a sunduğu anlaşmanın Mayıs 2024’te Biden tarafından belirlenen çerçevede olduğunu söyledi ve “İki taraf da anlaşma konusunda hiç olmadığı kadar yakın. Şimdi top Hamas’ta” dedi.

Reuters’ın haberine göre bir Hamas yetkilisi “Anlaşmaya dair bazı ana meseleler konusunda ilerleme söz konusu. Biz de geri kalan hususların tamamlanması için çalışmalarımızı yürütüyoruz.” şeklinde konuştu.

Devam eden İsrail saldırıları Müzakerelere rağmen İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırıları devam ediyor. Anadolu Ajansı’nın haberine göre, İsrail ordusu gün boyunca Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine yönelik hava saldırılarını artırdı. İsrail'in savaş uçakları ve insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırılarda 53 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze Sağlık Bakanlığı ise 24 saat içerisinde İsrail saldırıları nedeniyle en az 61 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. El Cezire'ye göre İsrail'in Deyr el-Balah kentindeki hava saldırıları devam ediyor. Eş zamanlı olarak Gazze'deki yerleşim yerlerine yapılan hava saldırıları sonucu 6'sı çocuk en az 24 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

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Katar’ın taraflara sunduğu esir takası ve ateşkes anlaşmasının taslağı İsrail basınında yer aldı. El Cezire, BBC ve İsrail merkezli Kanal 12'ye göre, Anlaşma, toplamda 42 günden oluşan üç etaplı bir esir takası ve ateşkes süreci öngörüyor. Birinci etap Anlaşmanın imzalandığı tarihten itibaren 42 gün içinde iki tarafın da çatışmaları geçici olarak durduracağı öngörülüyor. Buna göre İsrail ordusu Gazze’deki yerleşim yerlerinden çıkarak sınır bölgesine çekilecek. İlk günde Hamas üç İsrailli rehineyi özgür bırakacak. Gazze’deki askeri ve hava keşif operasyonları günde 10 saatliğine durdurulacak. Esirlerin serbest bırakılması durumunda 12 saate çıkacak. Anlaşmanın yedinci gününde İsrail, yedi Filistinli rehineyi serbest bırakacak ve Al-Raşid Caddesinden ordusunu tamamen çekecek. Yerinden edilmiş insanlar evlerine yürüyerek silahsız bir şekilde geri dönecek. insani yardımlar Al-Raşid Caddesinden giriş yapacak. Hamas dört rehineyi özgür bırakacak. Bu tarihten itibaren Hamas özgür bıraktığı esirlerin sayısı hakkında bilgi verecek. Her yedi günde bir kadınlar öncelikli olacak şekilde üç rehine özgür bırakılacak. 22’nci günde İsrail ordusu Gazze’nin şehir merkezinden sınıra yakın bölgelere çekilecek. Yerinden edilmiş insanlar Gazze’ye dönmeye devam edecek. Gazze sakinlerinin hareket özgürlüğü kalıcı hale gelecek. Hamas 33 İsrailli rehineyi özgür bırakacak. İsrail, özgür bırakılan her İsrailli rehineye karşılık 30 ila 50 Filistinli rehineyi özgür bırakacak. Altıncı haftaya kadar Hamas bütün rehineleri özgür bırakmış olacak ve İsrail de buna karşılık gelen sayı kadar Filistinli rehineyi özgür bırakacak. İkinci etap Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten 16 gün sonra ikinci etaba geçilecek. Burada Gazze’de rehine tutulan insanların özgür bırakılması üzerine müzakerelere odaklanılacak. Üçüncü etap Üçüncü etapta ise savaş sonrası Gazze’nin yeniden yapılandırılması sürecine odaklanılacak. Tartışmalar arasında Gazze’de alternatif bir hükümet kurulması da bulunuyor.

(EC)