İsrail iki okula saldırdı, en az 25 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'de zorla yerinden edilenlerin sığındığı iki okula düzenlediği saldırıda 25 Filistinli hayatını kaybetti.

AA'nın geçtiği habere göre, görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin batısındaki Nasır Mahallesi'nde yer alan ve zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Hasan Selame Okulu ile Nasr Okulu'na eş zamanlı bir dizi saldırı düzenledi.

Saldırıya hedef olan iki okulda, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile Gazze kentine düzenlediği saldırılarda evleri yıkılan yüzlerce sivilin bulunduğu belirtildi.

"Ölenlerin ve yaralananların yüzde 80'i çocuk"

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal okullara düzenlenen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Katliamda hayatını kaybeden ve yaralananların yüzde 80'inin çocuk" olduğunu açıkladı.

İsrail'in Nasr ve Hasan Selame okullarında kelimenin tam anlamıyla bir katliam gerçekleştirdiğini belirten Basal, Gazze kentindeki manzaranın çok zor ve trajik olduğunu ifade etti.

Basal, İsrail'in hiçbir kutsal değere saygı duymadığını ve Gazze'de artık güvenli bir yer olmadığını vurguladı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(EMK)