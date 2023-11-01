İsrail, Husi saldırılarına karşı Kızıldeniz’e savaş gemileri konuşlandırdı
Filistinli direniş grupları ve İsrail ordusu arasındaki çatışmalar 25. gününde (1 Kasım) devam ediyor.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, “Durum değerlendirmesi doğrultusunda ve bölgede artan savunma çalışmaları kapsamında Deniz Kuvvetlerine ait füze gemileri Kızıldeniz bölgesine ulaştı” denildi.
Karar, Yemen'deki İran destekli Husilerin balistik füzeler ve kamikaze dronlarla İsrail'i hedef almasının ardından geldi.
Öte yandan Husiler, dünkü (31 Ekim) saldırılara ilişkin "Yemen Savaş Enformasyonu" adlı sosyal medya hesabında görüntüler paylaştı.
Husiler kimdir?
Ne olmuştu?
İsrail ordusu ise Kızıldeniz bölgesinden İsrail topraklarına atılan bir füzenin savunma sistemince havada imha edildiğini açıklamıştı.
Ensarullah Hareketi’ne bağlı Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri de “İsrail saldırıları sona erinceye kadar” balistik füze ve insansız hava aracı saldırılarına devam edeceklerini belirtmişti.
2023 Filistin-İsrail Savaşı
(VC)