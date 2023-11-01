ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 1 Kasım 2023 16:55
 ~ Son Güncelleme: 1 Kasım 2023 17:12
1 dk Okuma

İsrail, Husi saldırılarına karşı Kızıldeniz’e savaş gemileri konuşlandırdı

Yemen’deki Husiler, İsrail’e yönelik balistik füze ve kamikaze dron saldırılarına ilişkin görüntüler yayımladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/01/israil-husi-saldirilarina-karsi-kizildenize-savas-gemileri-konuslandirdi.jpeg
Husilere ait kamikaze dron, 31 Ekim 2023 (Fotoğraf: Yemen Savaş Enformasyonu/X)

Filistinli direniş grupları ve İsrail ordusu arasındaki çatışmalar 25. gününde (1 Kasım) devam ediyor.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, “Durum değerlendirmesi doğrultusunda ve bölgede artan savunma çalışmaları kapsamında Deniz Kuvvetlerine ait füze gemileri Kızıldeniz bölgesine ulaştı” denildi.

Karar, Yemen'deki İran destekli Husilerin balistik füzeler ve kamikaze dronlarla İsrail'i hedef almasının ardından geldi.

Öte yandan Husiler, dünkü (31 Ekim) saldırılara ilişkin "Yemen Savaş Enformasyonu" adlı sosyal medya hesabında görüntüler paylaştı.

Husiler kimdir?
Husiler kimdir?
1 Kasım 2023

Ne olmuştu?

İsrail ordusu ise Kızıldeniz bölgesinden İsrail topraklarına atılan bir füzenin savunma sistemince havada imha edildiğini açıklamıştı.

Ensarullah Hareketi’ne bağlı Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri de “İsrail saldırıları sona erinceye kadar” balistik füze ve insansız hava aracı saldırılarına devam edeceklerini belirtmişti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(VC)

Yemen ensarullah hareketi husiler Filistin-İsrail Savaşı israil ordusu
ilgili haberler
FİLİSTİN-İSRAİL SAVAŞI'NDA 27. GÜN
Gazze'de kara harekatı: Çatışmalar kent merkezine kayıyor
Bugün 09:45
/haber/gazze-de-kara-harekati-catismalar-kent-merkezine-kayiyor-287326
ilgili haberler
FİLİSTİN-İSRAİL SAVAŞI'NDA 27. GÜN
Gazze'de kara harekatı: Çatışmalar kent merkezine kayıyor
Bugün 09:45
/haber/gazze-de-kara-harekati-catismalar-kent-merkezine-kayiyor-287326
Sayfa Başına Git