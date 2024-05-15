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Yayın Tarihi: 15 Mayıs 2024 16:03
 ~ Son Güncelleme: 15 Mayıs 2024 16:05
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İsrail hükümeti, BM’nin Filistin kararını reddetti

Netanyahu, Filistin devletinin kurulmasına izin vermeyeceklerini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İsrail hükümeti, BM’nin Filistin kararını reddetti

İsrail hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda kabul edilen ve Filistin'in BM üyeliğinin tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsündeki Filistin'e bazı ilave haklar tanınmasının istendiği yönündeki kararı reddetti.

İsrail Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, BM Genel Kurulu'nun kararının reddedilmesine yönelik önerisi İsrail hükümetinin oyuna sunuldu. İsrail hükümeti oy birliğiyle Netanyahu'nun önerisini kabul etti.

Açıklamada, Netanyahu'nun Filistin devletinin kurulmasına izin vermeyeceklerini vurguladığı kaydedildi. Netanyahu, " BM Genel Kurulu ya da başka bir kurum, hiç kimse bizi engelleyemez, İsrail'in temel hakkı olan meşru müdafaa hakkını kullanmasını engelleyemez" dedi.

Ne olmuştu?

BM Genel Kurulu'nda 10 Mayıs'ta yapılan oylamada, Filistin'in BM üyeliğinin BM Güvenlik Konseyi'nde tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsündeki Filistin'e bazı ilave haklar tanınmasının istendiği yönündeki karar tasarısı kabul edildi.

Kararda, "Filistin'in BM Şartı'nın 4. maddesi uyarınca BM'ye üyelik kriterlerini yerine getirdiğine ve bu nedenle BM'ye üye olarak kabul edilmesi gerektiğine" işaret edildi.

Filistin, 2011'de de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak BMGK'de gereken desteği alamamıştı. Filistin, 2012 yılında BM'de "daimi gözlemci statüsüne" kavuşmuştu.

(AS)

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/haber/bm-filistin-in-uyeligi-icin-mutabakat-saglayamadi-294160
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