İsrail-Hizbullah çatışması tırmanıyor: Sınır hattında karşılıklı saldırılar

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne saldırıları 280. gününde devam ederken, İsrail ile Lübnanlı Şii örgüt Hizbullah arasındaki çatışmalar da tırmanıyor.

Son dönemde İsrail, Hizbullah’ın askeri kanadındaki üst düzey isimleri hedef alan bir dizi suikast gerçekleştirdi.

3 Temmuz’da Hizbullah’ın saha komutanı Muhammed Nima Nasır, 6 Temmuz’da askeri mühendis Meysem Mustafa el-Attar ve son olarak Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın eski koruması Yasir Nemir Karniş gibi önemli isimler İsrail saldırılarında öldürüldü.

Bu saldırılara karşılık Hizbullah, İsrail’in kuzeyi ve işgal altındaki Golan’da bulunan askeri mevzileri hedef alan bir dizi roket ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenledi.

İsrail, Hizbullah’ın dün (11 Temmuz) gerçekleştirdiği İHA saldırısında yaralanan başçavuş rütbesindeki bir askerin öldüğünü duyurdu.

İsrail ordusu, bugün Suriye’den işgal altındaki Golan Tepeleri’ne yapılan atışın açık araziye düştüğünü buna karşılık topçu birliklerinin Suriye’nin Tesil bölgesindeki askeri mevzileri vurduğunu açıkladı.

İsrail ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023’ten bu yana devam eden çatışmaların bilançosu:

İsrail ordusunun Lübnan ve Suriye’ye saldırılarında 366 Hizbullah üyesi, 19 Emel Hareketi üyesi, biri asker olmak üzere 2 Lübnanlı güvenlik görevlisi ve 63 Lübnanlı sivilin yanı sıra 15 Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi ve 13 Hamas üyesi;

Hizbullah’ın İsrail’in kuzeyine ve işgal altındaki Golan’a düzenlediği saldırılarda ise 11’i sivil 18’i asker olmak üzere 29 İsrailli hayatını kaybetti.