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DÜNYA
Yayın Tarihi: 12 Temmuz 2024 13:00
 ~ Son Güncelleme: 12 Temmuz 2024 13:18
3 dk Okuma

İsrail-Hizbullah çatışması tırmanıyor: Sınır hattında karşılıklı saldırılar

Hizbullah, İsrail’in kuzeyi ve işgal altındaki Golan’da bulunan askeri mevzileri hedef alırken, İsrail ordusu da Lübnan’ın güneyi ve Suriye’deki hedefleri karadan ve havadan vuruyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İsrail-Hizbullah çatışması tırmanıyor: Sınır hattında karşılıklı saldırılar
*Lübnan'ın güneyindeki Tayibe beldesine düzenlenen İsrail hava saldırısı, 11 Temmuz 2024. (Fotoğraf: Resistance News)

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne saldırıları 280. gününde devam ederken, İsrail ile Lübnanlı Şii örgüt Hizbullah arasındaki çatışmalar da tırmanıyor.

Son dönemde İsrail, Hizbullah’ın askeri kanadındaki üst düzey isimleri hedef alan bir dizi suikast gerçekleştirdi.

3 Temmuz’da Hizbullah’ın saha komutanı Muhammed Nima Nasır, 6 Temmuz’da askeri mühendis Meysem Mustafa el-Attar ve son olarak Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın eski koruması Yasir Nemir Karniş gibi önemli isimler İsrail saldırılarında öldürüldü.

*Suriye’nin Rif Şam vilayetindeki Cedidet’ül Yebus bölgesinde, Şam-Beyrut yolu üzerinde araçla seyir halindeyken İHA saldırısı sonucu hayatını kaybeden Yasir Nemir Karniş için 10 Temmuz’da Beyrut’ta cenaze töreni yapıldı. (Fotoğraf: AA)

Bu saldırılara karşılık Hizbullah, İsrail’in kuzeyi ve işgal altındaki Golan’da bulunan askeri mevzileri hedef alan bir dizi roket ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenledi.

İsrail, Hizbullah’ın dün (11 Temmuz) gerçekleştirdiği İHA saldırısında yaralanan başçavuş rütbesindeki bir askerin öldüğünü duyurdu.

Hizbullah’tan İsrail'e roket ve İHA'larla misilleme saldırısı
Hizbullah’tan İsrail'e roket ve İHA'larla misilleme saldırısı
4 Temmuz 2024
*Hizbullah'ın işgal altındaki Golan'a roket saldırısında vurulan bir araç, 9 Temmuz 2024. (Fotoğraf: İsrail İtfaiyesi)

Golan’da karşılıklı top atışları

İsrail ordusu, bugün Suriye’den işgal altındaki Golan Tepeleri’ne yapılan atışın açık araziye düştüğünü buna karşılık topçu birliklerinin Suriye’nin Tesil bölgesindeki askeri mevzileri vurduğunu açıkladı.

İsrail ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023’ten bu yana devam eden çatışmaların bilançosu:

İsrail ordusunun Lübnan ve Suriye’ye saldırılarında 366 Hizbullah üyesi, 19 Emel Hareketi üyesi, biri asker olmak üzere 2 Lübnanlı güvenlik görevlisi ve 63 Lübnanlı sivilin yanı sıra 15 Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi ve 13 Hamas üyesi;

Hizbullah’ın İsrail’in kuzeyine ve işgal altındaki Golan’a düzenlediği saldırılarda ise 11’i sivil 18’i asker olmak üzere 29 İsrailli hayatını kaybetti.

*Çatışmalar, İsrail ile Lübnan arasında 'Mavi Hat' olarak tabir edilen sınır hattında yaşanıyor. 'Mavi Hat', 2000 yılında İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesi sırasında BM nezdinde belirlenen sınırı ifade ediyor. (Harita: AA)
2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

İsrail’in Suriye’deki saldırıları

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verilerine göre, Ocak 2024’ten bu yana İsrail, 37’si havadan 13’ü karadan olmak üzere 50 defa Suriye topraklarını hedef aldı. Gözlemevi bu saldırıların; Tartus’tan Dera’ya, Şam ve kırsalından Halep ve Humus’a, Kuneytire’den Deyrizor’a birçok bölgede düzenlendiğine dikkat çekti.

Suriye’deki saldırılar sonucu 175 askeri personel hayatını kaybetti:

  • 23 İran Devrim Muhafızları mensubu
  • 36 Lübnan Hizbullah’ı mensubu
  • 18 Irak vatandaşı
  • 43 İran yanlısı Suriyeli milis
  • 14 İran yanlısı Şii milis
  • 40 Suriye askeri
  • 1 kimliği belirsiz kişi

Ayrıca İsrail saldırıları sonucu aralarında bir çocuk, üç kadının da bulunduğu 16 sivil yaşamını yitirdi ve yaklaşık 36 sivil yaralandı.

(VC)

Hizbullah israil ordusu Filistin-İsrail Savaşı
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/haber/israil-lubnan-in-guneyini-vurdu-hizbullah-karsilik-verdi-296943
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