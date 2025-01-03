İsrail heyeti Hamas'la esir takası müzakeresi için Doha'da

İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu, Hamas’la esir takası ve ateşkes müzakereleri için bugün Katar’ın başkenti Doha’ya bir heyet gönderdi.

AA’nın haberine göre, Doha’ya giden İsrail heyetinde ordudan, istihbarat örgütü Mossad’dan ve yurtiçi gizli servis Şin Bet’ten yetkililer bulunuyor.

Al-Arabiya’nın haberine göre Netanyahu’nun ofisinden perşembe günü (dün) yapılan açıklamada şöyle denildi:

Başbakan Bünyamin Netanyahu; Doha’daki müzakerelerin devamı için Mossad, IDF (ordu) ve Şin Bet’i profesyonel düzeyde yetkilendirdi.

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Müzakerelerin sekteye uğraması

Son haftalarda Katar, Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında Doha’da yürütülen dolaylı müzakereler, İsrail ile Hamas arasında bir esir takası ve ateşkes anlaşması ihtimalini yeniden gündeme getirdi.

Mayıs 2024’te ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail’le esir takası ve ateşkes için verdiği müzakere tasarısını onaylayan Hamas, İsrail’le müzakere talebini aylardır dile getiriyordu.

Ancak Netanyahu tasarıyı reddederek müzakere şartlarına “İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonlarına devam etmesi” şartını koymuştu. Buna karşılık Hamas çatışmaların tamamen durdurulması ve İsrailli birliklerin bölgeden çekilmesi şartlarında ısrar etmişti.

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İsrail’de Netanyahu’ya tepkiler

İsrail’de muhalefet parti liderleri ve Gazze’de tutulan İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu’yu “siyasi konumunu korumak için müzakereleri engellemekle” suçluyor. Muhalefet, Gazze’de ateşkes konusunda herhangi bir anlaşma sağlanamazsa Netanyahu hükümetini yıkmakla tehdit ediyor.

“Kalıcı ateşkes” konusunun yanı sıra çatışma sonrası Gazze’nin nasıl yönetileceği de İsrail ile Hamas müzakerelerini engelleyen başlıklardan.

İsrail ve Hamas arasındaki bir haftalık ateşkes boyunca Gazze’de tutulan 80 İsrailli ve İsrail’de tutulan 240 Filistinli ve çoğu Taylandlı çiftçiden oluşan 25 kişi özgür bırakılmıştı.

Ne olmuştu? İsrail’in resmi makamlarına göre, Hamas’ın 7 Ekim 2023’te İsrail’e saldırısı sonucu çoğunluğu sivil olan 1208 kişi hayatını kaybetmişti. Gazze Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre ise, İsrail’in Gazze’ye o tarihten beri devam eden saldırılarında çoğunluğu sivil 45,581 kişi hayatını kaybetti. Kasım 2024’te Uluslararası Ceza Mahkemesi İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu, İsrail eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze’deki savaş suçları ve insanlığa karşı suçları hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı. Ayrıca İsrail’in Uluslararası Adalet Divanındaki soykırım davası devam ediyor.

(EC)