İsrail - Hamas savaşı arasında kalan Taylandlı işçiler

Mekong Nehri yakınındaki köyde, Weerapon "Golf" Lapchan, bileklerine beyaz ipler bağlayıp ilahiler söyleyen bir grup Taylandlı yaşlının ortasında oturuyor.

Bu seremonide, kelimenin tam anlamıyla onun "kwan"ını yani ruhunu bedenine geri çağırıyorlar.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

BBC’den Jonathan Head’in haberine göre, Golf, 7 Ekim'deki Hamas saldırısından kurtulan şanslı Taylandlılar’dan biri oldu.

34 yaşındaki Golf, İsrail çiftliklerinde çalışan 25 binden fazla Taylandlıdan biriydi. İsrail'deki yabancı tarım işçiliğinin neredeyse tamamı Taylandlı işçilerce sağlanıyor.

Saldırıda öldürülen 200 kadar yabancı uyruklu arasında en az 30 Taylandlı da bulunuyor. Kaçırılan kişiler arasında da binlerce kilometre uzaktan İsrail’e çalışma amaçlı giden bu ülkenin insanları var.

Hamas saldırısından sonra çok sayıda Taylandlının ülkelerine dönmek isteyebileceği ve bunun da İsrail’in tarım sektöründe yıkıcı bir etkiye neden olabileceği kaydediliyor.

Tayland hükümeti haftalardır binlerce vatandaşının evlerine dönmesini sağlamaya çalışıyor.

Taylandlı işçilerin çoğu İsrail'e gitmek için borç alma yolunu seçiyordu. Şimdi birçoğu işsiz ve borçlu bir şekilde ülkelerine geri dönüyor

Ancak öldürülmekten kıl payı kurtulan Golf gibileri asla İsrail’e dönmek istemiyor.

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(EMK)