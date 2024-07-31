İsrail, Hamas lideri Heniyye'yi Tahran'da öldürdü
İran devlet televizyonunun Devrim Muhafızları Ordusu açıklamasına dayandırdığı habere göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Tahran'da kaldığı konuta düzenlenen ‘terör saldırısı’ sonucu hayatını kaybetti.
Hamas, Heniyye’nin saldırıda hayatını kaybettiğini doğruladı.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Heniyye'nin yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunduğu belirtildi.
Heniyye'nin, İsrail ordusunun tören sonrası Tahran'daki konutuna düzenlenen hava saldırısında bir korumasıyla birlikte hayatını kaybettiği aktarıldı.
İsmail Heniyye kimdir?
Hamas'ın yayın organı El-Aksa televizyonuna konuşan örgütün üst düzey liderlerinden Musa Ebu Merzuk, "Bu korkakça eylem, yanıtsız kalmayacak" dedi.
Hamaney ve Pezeşkiyan’la görüşmüştü
Hamas lideri Heniyye, dün (30 Temmuz) İran'ın yeni cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran’da çeşitli görüşmeler gerçekleştirmişti.
Heniyye, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’la ayrı ayrı bir araya gelmişti.
(VC)