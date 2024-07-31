ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 31 Temmuz 2024 07:00
 ~ Son Güncelleme: 31 Temmuz 2024 12:07
1 dk Okuma

İsrail, Hamas lideri Heniyye'yi Tahran'da öldürdü

Hamas, Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İsrail ordusunun Tahran'da düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü açıkladı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İsrail, Hamas lideri Heniyye'yi Tahran'da öldürdü
Fotoğraf: Hamaney Basın Ofisi

İran devlet televizyonunun Devrim Muhafızları Ordusu açıklamasına dayandırdığı habere göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Tahran'da kaldığı konuta düzenlenen ‘terör saldırısı’ sonucu hayatını kaybetti.

Hamas, Heniyye’nin saldırıda hayatını kaybettiğini doğruladı. 

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Heniyye'nin yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunduğu belirtildi.

Heniyye'nin, İsrail ordusunun tören sonrası Tahran'daki konutuna düzenlenen hava saldırısında bir korumasıyla birlikte hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsmail Heniyye kimdir?
İsmail Heniyye kimdir?
Bugün 07:30

Hamas'ın yayın organı El-Aksa televizyonuna konuşan örgütün üst düzey liderlerinden Musa Ebu Merzuk, "Bu korkakça eylem, yanıtsız kalmayacak" dedi.

Hamaney ve Pezeşkiyan’la görüşmüştü

Hamas lideri Heniyye, dün (30 Temmuz) İran'ın yeni cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran’da çeşitli görüşmeler gerçekleştirmişti.

Heniyye, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’la ayrı ayrı bir araya gelmişti.

(VC)

Hamas Filistin-İsrail Savaşı israil ordusu ismail heniyye
ilgili haberler
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023
/haber/2023-filistin-israil-savasi-286302
İsrail ordusu, Beyrut'a hava saldırısı düzenledi
Bugün 09:51
/haber/israil-ordusu-beyrut-a-hava-saldirisi-duzenledi-298033
Hamas lideri Heniyye Katar'da defnedilecek
Bugün 14:00
/haber/hamas-lideri-heniyye-katar-da-defnedilecek-298056
Erdoğan, Heniyye suikastını kınadı: “Filistinlileri sindirmeye yönelik bir alçaklık”
Bugün 11:29
/haber/erdogan-heniyye-suikastini-kinadi-filistinlileri-sindirmeye-yonelik-bir-alcaklik-298045
Dr. Selim Sezer: Heniyye suikastı, İsrail'in çatışmayı genişletme niyetinin göstergesi
Bugün 16:15
/haber/dr-selim-sezer-heniyye-suikasti-israil-in-catismayi-genisletme-niyetinin-gostergesi-298072
HENİYYE SUİKASTI
Filistin'de grev ve protesto çağrısı
Bugün 11:01
/haber/filistin-de-grev-ve-protesto-cagrisi-298041
"Heniyye suikastı başka bir ülkeden İran'a ateşlenen füzeyle gerçekleşti"
Bugün 12:00
/haber/heniyye-suikasti-baska-bir-ulkeden-iran-a-ateslenen-fuzeyle-gerceklesti-298047
Selahattin Demirtaş: Haniye’nin korkakça katledilmesini lanetliyorum
Bugün 16:00
/haber/selahattin-demirtas-haniyenin-korkakca-katledilmesini-lanetliyorum-298066
Mahmud Abbas Türkiye'ye geliyor, Meclis'te konuşacak
Bugün 18:02
/haber/mahmud-abbas-turkiye-ye-geliyor-meclis-te-konusacak-298083
Heniyye için Filistin’de bir günlük yas ilanı
Bugün 12:55
/haber/heniyye-icin-filistinde-bir-gunluk-yas-ilani-298052
bu haberin uzantıları
İSMAİL HANİYE'YE SAYGI DURUŞU
Orta Doğu ülkeleri, ayrım gözetmeksizin İsmail Haniye'nin katline karşı tutum aldı
Bugün 22:32
/haber/orta-dogu-ulkeleri-ayrim-gozetmeksizin-ismail-haniye-nin-katline-karsi-tutum-aldi-298084
HENİYYE’NİN ÖLDÜRÜLMESİ
Dışişleri Bakanlığı: Alçak suikastı lanetliyoruz
Bugün 10:15
/haber/disisleri-bakanligi-alcak-suikasti-lanetliyoruz-298037
İsmail Heniyye kimdir?
Bugün 07:30
/haber/ismail-heniyye-kimdir-298026
ilgili haberler
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023
/haber/2023-filistin-israil-savasi-286302
İsrail ordusu, Beyrut'a hava saldırısı düzenledi
Bugün 09:51
/haber/israil-ordusu-beyrut-a-hava-saldirisi-duzenledi-298033
Hamas lideri Heniyye Katar'da defnedilecek
Bugün 14:00
/haber/hamas-lideri-heniyye-katar-da-defnedilecek-298056
Erdoğan, Heniyye suikastını kınadı: “Filistinlileri sindirmeye yönelik bir alçaklık”
Bugün 11:29
/haber/erdogan-heniyye-suikastini-kinadi-filistinlileri-sindirmeye-yonelik-bir-alcaklik-298045
Dr. Selim Sezer: Heniyye suikastı, İsrail'in çatışmayı genişletme niyetinin göstergesi
Bugün 16:15
/haber/dr-selim-sezer-heniyye-suikasti-israil-in-catismayi-genisletme-niyetinin-gostergesi-298072
HENİYYE SUİKASTI
Filistin'de grev ve protesto çağrısı
Bugün 11:01
/haber/filistin-de-grev-ve-protesto-cagrisi-298041
"Heniyye suikastı başka bir ülkeden İran'a ateşlenen füzeyle gerçekleşti"
Bugün 12:00
/haber/heniyye-suikasti-baska-bir-ulkeden-iran-a-ateslenen-fuzeyle-gerceklesti-298047
Selahattin Demirtaş: Haniye’nin korkakça katledilmesini lanetliyorum
Bugün 16:00
/haber/selahattin-demirtas-haniyenin-korkakca-katledilmesini-lanetliyorum-298066
Mahmud Abbas Türkiye'ye geliyor, Meclis'te konuşacak
Bugün 18:02
/haber/mahmud-abbas-turkiye-ye-geliyor-meclis-te-konusacak-298083
Heniyye için Filistin’de bir günlük yas ilanı
Bugün 12:55
/haber/heniyye-icin-filistinde-bir-gunluk-yas-ilani-298052
Sayfa Başına Git