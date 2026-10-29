İsrail halkı, Netanyahu'suz hükümet istedi

Ortak Arap Listesine göre, seçim sonuçları henüz kesinleşmemiş olsa da mevcut veriler, Arap toplumunun yüksek katılımının Netanyahu ve destekçilerinin hükümet kurmak için gerekli çoğunluğa ulaşamamasına katkı sağladığını gösteriyor.

Ortak Arap Listesi açıklamasında ayrıca, seçmenlerin kendilerine verdiği gücü "Netanyahu hükümetinin yeniden kurulmasını engellemek için" kullanacaklarını bildirdi.

Alternatif hükümetin önünü açmak için işbirliğine hazır oldukları belirtilen açıklamada, muhalefet bloğunun gerçek bir siyasi alternatif sunması, Arap toplumunu ve temsilcilerini dışlamaması, toplumun talep ve haklarına bağlı kalması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, listenin sorumluluğunun Arap toplumunun birliğini ve seçim başarısını korumak, toplumun geleceği için çalışmayı sürdürmek olduğu kaydedildi.

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin ardından açıklanan ilk sonuçlara göre, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar bloku 53, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot öncülüğündeki muhalefet bloku ise 48 sandalye kazandı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi ve Birleşik Arap Listesi, toplam 19 sandalye elde ederek Mecliste şimdiye kadarki en yüksek temsil düzeyine ulaştı.

(Mİ)