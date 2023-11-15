İsrail, haber kanalı El-Meyadin’i kapatma kararı aldı

İsrail, Lübnan’dan yayın yapan ve Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen haber kanalı El-Meyadin’i kapatma ve internet sitesini engelleme kararı aldı.

İsrail’de Binyamin Netanyahu’nun başında olduğu savaş kabinesi 20 Ekim’de ulusal çıkarlarına tehdit olarak gördüğü yabancı haber kanallarının geçici olarak kapatılmasına izin veren düzenlemeyi onaylamıştı.

Al Jazeera için çıkartıldığı düşünülen düzenlemeyi İsrail ilk olarak El-Meyadin’i üzerinde kullandı.

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Qurei, El-Meyadin’in İsrail ve işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında faaliyetlerine son verilmesini öngören bir kararname imzaladı.

Al Jazeera’nin karara neden dahil edilmediği sorusuna İletişim Bakanlığı sözcüsü "Güvenlik kabinesi bu konuyu görüşmedi" diyerek yanıt verdi.

Binyamin Netanyahu da, El-Meyadin’i kapatma kararının, ‘kanalın İsrail’in güvenlik çıkarlarına zarar vermek ve savaş zamanı düşmanın hedeflerine hizmet etmek için çaba sarf etmesinden’ kaynaklandığını söyledi.

Bununla birlikte, El-Meyadin’in Filistin’deki bürosunun müdürü Nasır el-Laham, “İsrail’in kararı ne olursa olsun kanalın olan biteni yayınlamaya devam edeceğini” söyledi.

31 Ekim'de İsrail askerleri El-Laham'ın Batı Şeria’nın güneyindeki Beytüllahim’de bulunan evine baskın düzenlemişti. Haber kanalının Kudüs muhabiri Hana Mahamid de birçok kez İsrailli yerleşimcilerin tacizine uğramış ve tehit edilmişti.

İsrail’de hükümet Al Jazeera’yi kapatmaya hazırlanıyor

(HA)