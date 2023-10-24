ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 24 Ekim 2023 21:28
 ~ Son Güncelleme: 24 Ekim 2023 22:14
2 dk Okuma

İsrail: "Guterres terör savunucusu"

BM Genel Sekreteri'nin BMGK açılışında "Hamas saldırısının boşlukta gerçekleşmediği" belirlemesi Tel-Aviv'de öfke patlaması doğurdu. Guterres "terör ve cinayeti haklı çıkarmak"la suçlandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/24/israil-guterres-teror-savunucusu.jpg
BMGK toplantıda/unnews

BM Genel Sekreteri António Guterres'in, Salı günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı açılışında İsrail ve Filistin Direnişi arasındaki çatışmaya yönelik tanımlaması İsrail yönetimini gazaba getirdi. 

The Times of Israel'in haberine göre, İsrail'in BM temsilcisi Gilad Erdan, Genel Sekreter'in açıklamalarını "şok edici" olarak nitelerken Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Guterres ile programlanmış toplantısını iptal etti. 2020-22 arasında İsrail Savunma Bakanı olan asker kökenli politikacı Benny Gantz, BM Genel Sekreterini "terör savunucusu" olarak adlandırdı.

Erdan, Guterres'in açıklamalarının "korkunç" ve "bölgedeki gerçeklikten tamamen kopuk" olduğunu söyledi. Büyükelçi Erdan, bu açıklamaların "terör ve cinayeti haklı çıkardığını" ve katliamları "anlayışla karşıladığını" ileri sürdü. 

Guterres konuşmasında Hamas'ın 7 Ekim saldırısını çok sert sözlerle kınadıktan sonra bu saldırıların "boşlukta gerçekleşmediğini" söylerek Filistin'deki toplumsal ve politik durumun gerçekçi bir tablosunu ortaya koymuştu. 

Guterres'in bu konudaki anlatımı şöyleydi: 

[...] Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'deki dehşet verici ve benzeri görülmemiş terör eylemlerini su götürmez bir biçimde kınadım. Sivillerin kasten öldürülmesi, yaralanması ve kaçırılması ya da sivil hedeflerin roketlerle vurulmasını hiçbir şey mazur gösteremez. Tüm rehinelere insanca muamele edilmeli ve hepsi derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmalıdır. Şimdi aramızda bulunanları ve aile üyelerini de saygıyla selamlıyorum. 

Hamas saldırıları boşlukta gerçekleşmedi

Ayrıca, Hamas saldırılarının boşlukta gerçekleşmiş olmadığının idrak edilmesi de önemli.  Filistin halkı, 56 yıldır süregelen boğucu bir işgal altında. Gözleri önünde toprakları yerleşimlerce biteviye yutuluyor, şiddete gömülüyor, ekonomileri köstekleniyor, insanları yerinden ediliyor ve evleri yerle bir ediliyor. Durumlarına bir siyasal çözüm bulma umudu gitgide yok oluyor. Ancak Filistin halkının talepleri, Hamas'ın dehşet verici saldırılarını mazur gösteremeyeceği gibi, bu dehşet verici saldırılar da Filistin halkının topluca cezalandırılmasını mazur gösteremez. "

(AEK)

António Guterres Filistin-İsrail Savaşı bmgk BM Şartı
ilgili haberler
BM GENEL KURULU TARTIŞMALARI
Avrupa basını Gutterres'e mercek tuttu: "Onun gibi düşünen çok var"
26 Ekim 2023
/haber/avrupa-basini-gutterres-e-mercek-tuttu-onun-gibi-dusunen-cok-var-286997
Guterres'ten İsrail'e tepki: Hiçbir şey sivillerin öldürülmesini meşrulaştırmaz
25 Ekim 2023
/haber/guterres-ten-israil-e-tepki-hicbir-sey-sivillerin-oldurulmesini-mesrulastirmaz-286959
bu haberin uzantıları
BM GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANTIDA
Guterres: "Hemen şimdi bir insani ateşkes"
24 Ekim 2023
/haber/guterres-hemen-simdi-bir-insani-ateskes-286895
ilgili haberler
BM GENEL KURULU TARTIŞMALARI
Avrupa basını Gutterres'e mercek tuttu: "Onun gibi düşünen çok var"
26 Ekim 2023
/haber/avrupa-basini-gutterres-e-mercek-tuttu-onun-gibi-dusunen-cok-var-286997
Guterres'ten İsrail'e tepki: Hiçbir şey sivillerin öldürülmesini meşrulaştırmaz
25 Ekim 2023
/haber/guterres-ten-israil-e-tepki-hicbir-sey-sivillerin-oldurulmesini-mesrulastirmaz-286959
Sayfa Başına Git