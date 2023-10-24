İsrail: "Guterres terör savunucusu"

BM Genel Sekreteri António Guterres'in, Salı günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı açılışında İsrail ve Filistin Direnişi arasındaki çatışmaya yönelik tanımlaması İsrail yönetimini gazaba getirdi.

The Times of Israel'in haberine göre, İsrail'in BM temsilcisi Gilad Erdan, Genel Sekreter'in açıklamalarını "şok edici" olarak nitelerken Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Guterres ile programlanmış toplantısını iptal etti. 2020-22 arasında İsrail Savunma Bakanı olan asker kökenli politikacı Benny Gantz, BM Genel Sekreterini "terör savunucusu" olarak adlandırdı.

Erdan, Guterres'in açıklamalarının "korkunç" ve "bölgedeki gerçeklikten tamamen kopuk" olduğunu söyledi. Büyükelçi Erdan, bu açıklamaların "terör ve cinayeti haklı çıkardığını" ve katliamları "anlayışla karşıladığını" ileri sürdü.

Guterres konuşmasında Hamas'ın 7 Ekim saldırısını çok sert sözlerle kınadıktan sonra bu saldırıların "boşlukta gerçekleşmediğini" söylerek Filistin'deki toplumsal ve politik durumun gerçekçi bir tablosunu ortaya koymuştu.

Guterres'in bu konudaki anlatımı şöyleydi:

[...] Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'deki dehşet verici ve benzeri görülmemiş terör eylemlerini su götürmez bir biçimde kınadım. Sivillerin kasten öldürülmesi, yaralanması ve kaçırılması ya da sivil hedeflerin roketlerle vurulmasını hiçbir şey mazur gösteremez. Tüm rehinelere insanca muamele edilmeli ve hepsi derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmalıdır. Şimdi aramızda bulunanları ve aile üyelerini de saygıyla selamlıyorum. Hamas saldırıları boşlukta gerçekleşmedi Ayrıca, Hamas saldırılarının boşlukta gerçekleşmiş olmadığının idrak edilmesi de önemli. Filistin halkı, 56 yıldır süregelen boğucu bir işgal altında. Gözleri önünde toprakları yerleşimlerce biteviye yutuluyor, şiddete gömülüyor, ekonomileri köstekleniyor, insanları yerinden ediliyor ve evleri yerle bir ediliyor. Durumlarına bir siyasal çözüm bulma umudu gitgide yok oluyor. Ancak Filistin halkının talepleri, Hamas'ın dehşet verici saldırılarını mazur gösteremeyeceği gibi, bu dehşet verici saldırılar da Filistin halkının topluca cezalandırılmasını mazur gösteremez. "

(AEK)