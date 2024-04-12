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DÜNYA
Yayın Tarihi: 12 Nisan 2024 09:50
 ~ Son Güncelleme: 12 Nisan 2024 13:34
1 dk Okuma

İsrail güçleri, Batı Şeria'daki mülteci kampına baskın düzenledi

Baskınlarda bir Filistinli hayatını kaybederken, iki Filistinli de yaralandı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İsrail güçleri, Batı Şeria'daki mülteci kampına baskın düzenledi
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İsrail askerleri, bugün işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kenti yakınlarında yer alan El-Faria Mülteci Kampı'nda Filistinlilerin evlerine baskın düzenledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri, baskınlara tepki gösteren Filistinlilere karşı gerçek mermi kullandı. Baskında Filistinli Muhammed İsam Şehmavi öldürüldü.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre ise İsrail askerleri, baskın eşliğinde keşif için insansız hava araçlarını (İHA) kullandı.

Sağlık kaynakları, iki Filistinlinin de yaralandığını bildirdi. (TY)

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Filistin-İsrail Savaşı Batı Şeria El-Faria Mülteci Kampı işgal israil ordusu
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/haber/gazze-de-can-kaybi-33-bin-360-a-yukseldi-294076
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9 Nisan 2024
/haber/unicef-gazze-yok-olus-ve-kitligin-esiginde-294056
İSRAİL'E TİCARET KISITLAMASI
"Gazze’de katliam sürerken aklınız neredeydi?"
9 Nisan 2024
/haber/gazzede-katliam-surerken-akliniz-neredeydi-294055
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9 Nisan 2024
/haber/israil-gazzede-belediye-binasini-vurdu-belediye-baskani-hayatini-kaybetti-294046
ULUSLARARASI ADALET DİVANI
“Almanya, Gazze'deki cehenneme katkıda bulunmaktan sorumlu”
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/haber/almanya-gazze-deki-cehenneme-katkida-bulunmaktan-sorumlu-294044
“Gazze’de kırmızı çizgiler dahil tüm çizgiler aşıldı”
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/haber/gazzede-kirmizi-cizgiler-dahil-tum-cizgiler-asildi-294004
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/haber/israil-isgal-altindaki-bati-seriada-20-filistinliyi-daha-gozaltina-aldi-292113
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