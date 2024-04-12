İsrail güçleri, Batı Şeria'daki mülteci kampına baskın düzenledi
Baskınlarda bir Filistinli hayatını kaybederken, iki Filistinli de yaralandı.
İsrail askerleri, bugün işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kenti yakınlarında yer alan El-Faria Mülteci Kampı'nda Filistinlilerin evlerine baskın düzenledi.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri, baskınlara tepki gösteren Filistinlilere karşı gerçek mermi kullandı. Baskında Filistinli Muhammed İsam Şehmavi öldürüldü.
Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre ise İsrail askerleri, baskın eşliğinde keşif için insansız hava araçlarını (İHA) kullandı.
Sağlık kaynakları, iki Filistinlinin de yaralandığını bildirdi. (TY)
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023
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