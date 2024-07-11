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DÜNYA
Yayın Tarihi: 11 Temmuz 2024 12:55
 ~ Son Güncelleme: 11 Temmuz 2024 13:02
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İsrail güçleri, Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgal altındaki bölgede 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 9 bin 625'e yükseldi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İsrail güçleri, Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda son 24 saatte en az 15 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Batı Şeria'nın Ramallah, Tubas, Beytullahim, El Halil, Nablus ve Kalkilya kentlerinde en az 15 Filistinliyi daha gözaltına aldığı bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 9 bin 625'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(VC)

Filistin-İsrail Savaşı Batı Şeria doğu kudüs israil ordusu
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