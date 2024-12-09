İsrail, Golan’da tampon bölgeyi geçerek Suriye topraklarını işgal etti

İsrail, Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi geçerek 1973'ten sonra ilk kez Suriye topraklarına girdi.

New York Times, İsrail yetkililerine dayandırdığı haberinde, İsrail güçlerinin Suriye topraklarına ilerlediğini duyurdu.

Yetkililer, İsrail'in hava güçlerinin aynı zamanda hafta sonunda Suriye devletinin askeri varlıklarını da vurduğunu teyit etti.

İsrail devlet televizyonu KAN ise geçtiği bir haberde, İsrail ordusunun işgal altındaki Golan Tepeleri'nin Suriye tarafındaki Şeyh Dağı'nı işgal ettiğini aktardı.

Söz konusu askeri varlıkların "muhaliflerin" eline geçmesinin İsrail için tehdit teşkil ettiğini belirten yetkililer, vurulan hedefler arasında küçük kimyasal silah depoları, radar donanımlı bataryalar, Rus yapımı hava savunma sistemleri ve Scud füzelerinin bulunduğunu ifade etti.

Netanyahu: Anlaşma çöktü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün Suriye'de Esad’ın ve Baas rejiminin devrilmesiyle, işgal altında tuttukları Golan Tepeleri'nde tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırlarını belirleyen 1974 tarihli Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması'nın çöktüğünü söylemişti.

Netanyahu, "Bu bölge, yaklaşık 50 yıldır, 1974 yılında üzerinde anlaşmaya varılan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması uyarınca bir tampon bölge olarak kontrol ediliyordu. Bu anlaşma çöktü, Suriye askerleri mevzilerini terk etti" diye konuşmuştu.

Orduya Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi "ele geçirmeleri" talimatı verdiğini aktarmıştı.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

Golan sorunu 1967'de başladı İsrail, Suriye sınırları içerisinde yer alan Golan Tepeleri'ni 1967'de Altı Gün Savaşları sırasında işgal etmişti. 1981'de bölgeyi ilhak etti; ancak ilhak kararı uluslararası anlamda kabul edilmedi. Bölgede fiili İsrail işgali sürüyor. 1973 yılında Yom Kippur Savaşı’nda Suriye, Golan Tepeleri’nin küçük bir bölümünü geri aldı. Mayıs 1974’de Birleşmiş Milletler’in girişimleriyle İsrail ile Suriye çatışmayı sonlandırma kararı imzaladı. Bu anlaşmayla Golan Tepeleri’nin Suriye’deki kısmında askerden arındırılmış bölge bırakıldı. İsrail ve Suriye arasındaki anlaşmaları denetlemekle görevlendirilen Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlem Gücü (UNDOF) kuruldu. Askerden arındırılmış bölgede UNDOF faaliyetini 2014’de IŞİD saldırılarına kadar sürdürdü. UNDOF görevine başladığından 2014’e kadar bölgede askerden arındırılmış geçiş noktaları Birleşmiş Milletler barış gücünün denetiminde bulunuyordu. Golan'da görev yapan UNDOF'un bölgede 1000 askeri bulunuyordu. Bölgede en son görev yapan UNDOF askerleri Avusturya, Hindistan, Filipinler ve Hırvatistan ordularının görevlendirdiği birliklerden oluşuyordu.

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(Mİ/HA)