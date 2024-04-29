İsrail Genelkurmay Başkanı, Refah’a saldırı planını onayladı

İsrail ordusu, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Gazze Şeridi'ndeki savaşı sürdürme planlarını onayladığını duyurdu.

Ordunun X sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Halevi'nin, İsrail Güney Bölgesi Komutanı Tümgeneral Yaron Finkelman ve bazı komutanlarla yaptığı görüşmelerin ardından Gazze Şeridi'ndeki savaşı sürdürme planlarını onayladığı aktarıldı.

İsrail'in "Walla" internet sitesindeki habere göre, Genelkurmay Başkanı'nın görüşmeler sırasında Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ı işgal etme yönündeki operasyonel planları da onayladığı aktarıldı.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de dün yaptığı açıklamada, Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki hükümetin Refah'ı işgal etmediği müddetçe var olma hakkının bulunmadığını söylemişti.

“Saldırı değil, rehine takası anlaşması”

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, İsrail'in Kanal 12 televizyonuna yaptığı açıklamada, Hamas ile rehine takası anlaşması yapılması halinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine olası kara operasyonunu askıya alacaklarını açıkladı.

Ülkedeki ana muhalefet partisinin lideri Yair Lapid de aynı kanala yaptığı açıklamada, Gazze'ye saldırılara devam etme ya da rehine takası anlaşması yapma arasında bir tercih yapılması gerekirse takasın seçilmesi gerektiğini söyledi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, elindeki 2 İsraillinin "rehine takası anlaşması" yapılması ve evlerine dönmeleri için hükümete çağrıda bulunduğu bir video yayınlamıştı.

Kassam Tugaylarının Telegram hesabından yayınlanan videoda, rehineler İsrail ordusunun saldırıları altında zor şartlar altında yaşadıklarını ifade etmiş ve en kısa zamanda rehine takası anlaşması yapılmasını istemişti.

Netanyahu’ya “Refah’a saldırı” baskısı

İsrail'de hükümetin aşırı sağcı ortakları Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu Refah bölgesine yönelik saldırı olmadığı takdirde hükümeti düşürmekle tehdit etti.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Smotrich ve Ben-Gvir'in İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki Refah bölgesine karadan işgal olmadığı takdirde hükümetten çekilme tehdidinde bulundu.

Haberde, Smotrich ve Ben-Gvir'in Netanyahu'ya yönelik bu çıkışının sebebinin ateşkes konusunda ilerlemeden kaynaklandığı belirtildi. İki bakanın, Refah'ın işgalinden vazgeçilmesi durumunda, İsrail'in güvenliği için sorumlulukların yerine getirilmiş olmayacağını öne sürdüğü kaydedildi.

Yahudi Gücü Partisinin lideri Ben-Gvir ve Dini Siyonizm Partisi lideri Smotrich'in partilerinin hükümetten çekilmesi durumunda İsrail'de 2022 yılının Aralık ayından bu yana devam eden koalisyon hükümeti düşüyor.

Mısır ve AB operasyona karşı

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine kara saldırısı başlatmasına karşı olduklarını açıkladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, iki yetkili, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Ekonomi Forumu kapsamında bir araya geldi. Görüşmede Borrell, İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve rehine takası için devam eden görüşmeler hakkında bilgi aldı.

Şükri de Avrupa Birliği ve uluslararası aktörlerin Refah'a kara saldırısını önlemek için İsrail'e baskı yapması ve Gazze Şeridi sakinlerinin zorla yerinden edilmesi senaryosunu uygulamaya yönelik her türlü girişimi durdurması için harekete geçmesinin önemine dikkati çekti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby de ABC kanalına yaptığı açıklamada, "Biz gerçek anlamda perspektifimizi ve endişelerimizi onlarla paylaşıncaya kadar Refah'a girmeyeceklerine dair güvence verdiler" dedi.

Refah kenti hakkında Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah şehri, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu. Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı. Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor. İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına "Refah'a saldırı planı hazırlanması" talimatını vermişti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)