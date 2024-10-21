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Yayın Tarihi: 21 Ekim 2024 09:50
 ~ Son Güncelleme: 21 Ekim 2024 09:54
2 dk Okuma

İsrail, Gazze’nin kuzeyindeki evleri ve barınma merkezlerini yaktı

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğünün Sözcüsü Basal, "Cibaliya Mülteci Kampı'nda etnik temizlik yapıldığını ve yaşamın ortadan kaldırıldığını" kaydetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İsrail, Gazze’nin kuzeyindeki evleri ve barınma merkezlerini yaktı
Fotoğraf: AA

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğünün Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ile Beyt Lahiya ve Beyt Hanun'a düzenlediği yoğun kara ve hava saldırılarıyla AA muhabirine açıklama yaptı.

Gazze'nin kuzeyindeki 3 bölge olan Cibaliya Mülteci Kampı, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun'a bombardımanın yoğunlaşarak evlerin ve barınma merkezlerinin İsrail'in saldırılarıyla yakıldığını belirten Basal, "Cibaliya Mülteci Kampı'nda etnik temizlik yapıldığını ve yaşamın ortadan kaldırıldığını" kaydetti.

Basal, İsrail'in kuzeyindeki yoğun bombardıman sebebiyle “birçok şehidin enkaz altında kaldığını” ifade ederek, bu durumun bölgede yaşanan insani felaketin boyutlarını gözler önüne serdiğini vurguladı.

Filistinlileri göçe zorlama planı

İsrail ordusu, 6 Ekim'de başta Cibaliya Mülteci Kampı olmak üzere Gazze'nin kuzeyine kara saldırısı başlattı. Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "Generaller Planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı ileri sürüldü.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı harita, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzetildi.

"Generaller Planı" adını taşıyan plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılmasını, gıda, yakıt ve temiz su girişine izin verilmemesini öngörüyor. Bu durumda silahlı direnişçilerin "ölüm ya da teslim olma" arasında tercihe zorlanması, bölgeyi terk etmeyen veya terk edemeyen Filistinlilere de "düşman unsur olarak muamele edilmesini" içeriyor.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Haber Yeri
İstanbul
Filistin-İsrail Savaşı
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