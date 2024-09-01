İsrail, Gazze’den 6 rehinenin cenazesini çıkardı

İsrail, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde 7 Ekim’den beri rehin tuttuğu altı kişinin cesedine ulaştığını duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) yaptığı açıklamada, cesetlerin cumartesi günü Rafah bölgesindeki bir yer altı tünelinde bulunduğunu bildirdi.

Rehinelerin isimlerini Carmel Gat (39), Eden Yerushalmi (24), Hersh Goldberg-Polin (23), Alexander Lobanov (32), Almog Sarusi (26) ve Başçavuş Ori Danino (25) olarak açıklandı. Hersh Goldberg-Polin'in ABD vatandaşı olduğu belirtiliyor.

Ordu Sözcüsü Daniel Hagari "İlk tahminlerimize göre, onlara ulaşmamızdan kısa bir süre önce Hamas tarafından öldürüldüler" dedi. Ancak henüz, Hamas'tan konuya ilişkin açıklama gelmedi.

Netanyahu: Rehineleri öldüren kimse anlaşma istemiyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elindeyken cesetlerine ulaşılan altı rehinenin ölümünden sorumlu olanları yakalayana kadar rahat durmayacağını söyledi.

Netanyahu, İsrail'in kalan rehinelerin serbest bırakılması ve İsrail'in güvenliğinin sağlanması için bir anlaşmaya varmaya kararlı olduğunu iddia etti. "Rehineleri kim öldürüyorsa, o bir anlaşma istemiyor demektir" dedi.

Biden Hamas'ı tehdit etti

ABD Başkanı Joe Biden ise, haberden dolayı "yıkıldığını ve öfkelendiğini" söyledi.

Biden "Bu hem trajik hem de kınanması gereken bir durum. Hiç şüphe yok ki Hamas liderleri bu suçların bedelini ödeyecekler" diye konuştu.

Ayrıca "Kalan rehinelerin serbest bırakılmasını sağlayacak bir anlaşma için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" diye ekledi.

İsrail muhalefetinden genel grev çağrısı

İsrail’in eski Başbakanı ve muhalefetteki Yesh Atid partisinin Genel Başkanı Yair Lapid, Netanyahu hükümetine baskı yapmak için genel grev çağrısında bulundu.

Lapid, ülkenin çöktüğünü" ve "bu şekilde devam edemeyeceğini" savunarak "Histadrut'u (İsrail'deki genel işçi örgütü), işverenleri ve yerel yetkilileri ekonomiyi durdurmaya" çağırdı.

Hamas’ın elinde halen 101 rehine bulunduğu belirtiliyor.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(HA)