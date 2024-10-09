İsrail, Gazze’deki üç hastanenin boşaltılmasını istedi

Gazze Şeridi'ndeki Hükümetin medya ofisi, Kemal Advan Hastanesi, Endonezya Hastanesi ve El-Avde Hastanesi'ndeki hastaların ve sağlık personelinin tahliye edilmesini talep ettiğini, aksi takdirde yıkım, öldürme ve gözaltına alma eylemlerinin yapıldığı Eş-Şifa Hastanesi ile aynı kaderle karşı karşıya kalacağı tehdidinde bulunduğunu açıkladı.

Medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci caninin hastaneleri boşaltma tehdidini kesinlikle reddediyoruz, dünyayı ve uluslararası toplumu Şifa Tıp Kompleksi'nin yıkılması ve içindeki hasta, yaralı ve sağlık personelinin öldürülmesi senaryosunun tekrarlanmaması konusunda uyarıyoruz" dendi.

Açıklamada, İsrail'in, soykırım suçunu tamamlamak ve Gazze Şeridi'ndeki tüm hayati sektörleri yok etmek için hastaneleri tehdit etme ve hizmet dışı bırakma suçunu tekrarlamaya cüret ettiği aktarıldı.

Uluslararası kuruluşlara hastaneleri koruma çağrısında bulunulan açıklamada, Gazze Şeridi'nde sağlık sistemine yönelik devam eden saldırılardan tamamen Amerikan yönetimi ve İsrail sorumlu tutuldu.

Hamas: Sürgün planının parçası

Hamas Hareketi, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 3 hastanenin tahliye edilmesi yönündeki uyarısını, "sürgün planını uygulamaya yönelik suç teşebbüsü" olarak nitelendirdi:

"İsrail ordusunun Kemal Advan, Endonezya ve El Avde hastanelerinin tahliye edilmesi yönündeki tehditleri ve uyarıları, (İsrail) hükümetin gerçekleştirmeye çalıştığı sürgün planlarını uygulamaya yönelik suç girişimidir. Hastanelere yönelik bu terör tehdidi ve hastanelerin bombalama, saldırı ve doğrudan hedef alma baskısı altında tahliye edilmesi, aralarında kadınlar, yaşlılar ve çocukların bulunduğu binlerce hasta ve yaralı için bir ölüm hükmüdür."

Hamas, Birleşmiş Milletler ve tüm uluslararası kurumları “bu suçu durdurmak için derhal harekete geçmeye, tıbbi merkezleri ve hastaneleri korumak için önlemler almaya, ayrıca bu merkezlere yakıt, ekipman ve tıbbi malzeme temin edilmesi için çalışmaya” çağırdı.