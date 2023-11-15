İsrail, Gazze’deki Şifa Hastanesini hedef aldı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde karadan kuşattığı Şifa Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesini hedef aldı.

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle "Şifa Kompleksi'ndeki sağlık personelinin, hastaların ve yerinden edilmiş kişilerin hayatlarından tam sorumlu olan işgal güçleridir" açıklamasını yaptı.

AA’nın haberine göre, İsrail ordusu, Gazze'deki Şifa Tıp Merkezi'nin bir kısmına yönelik askeri operasyona başladığını duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın Genel Direktörü Dr. Munir el- Burş, Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin hastane kampüsünün batı tarafına baskın düzenlediğini söyledi.

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Yoğun bakım ünitesi vuruldu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının paylaştığı görüntülere göre, İsrail ordusunun kuşatması altındaki ve yakıt tedarik edilememesi nedeniyle alarm durumundaki Şifa Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesi vuruldu.

Doktorlar, saldırılar ve yakıt eksikliği nedeniyle daha önceden hastane içinde yerleri değiştirilen yoğun bakım hastalarının yeniden başka bir alana tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

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Bebekler kuvözden çıkarıldı

Görüntülere göre ayrıca Şifa Hastanesi'ndeki yenidoğan bölümünde kuvözlerinden çıkarılan 30'dan fazla bebek hastane personeli ve gönüllü sivillerin kucaklarında daha güvenli ve uygun bir yere nakledildi. Doktorların bebekleri taşırken geçtiği hastane koridorlarının yaralıların bulunduğu hasta yataklarıyla dolu olduğu ve aynı koridorlarda, evleri bombalandığı için yerinden edilen ve hastaneye sığınan siviller de yaşadığı yer aldı.

Filistinli bir doktor, bebekleri taşıdıkları alanın özellikle prematüreler için uygun olmadığını belirtti.

Bebeklerin normalde kuvözde kalması gerektiğini belirten doktorlar, "bugüne kadar üç bebeğin içinde bulunduğu şartlar nedeniyle öldüğünü" söyledi.

Hamas’tan açıklama

Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Usame Hamdan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Tüm dünyanın Gazze Şeridi'nde hastaneleri ve altyapıyı bombalayarak halkı temel hizmetlerden mahrum bırakan İsrail ordusunun Filistinlileri göçe zorladığını gördüğünü vurgulayan Hamdan, "İşgalci, böylece 1948 yılındaki Nekbe'yi (felaketi) tekrar yaşatmayı hedefliyor" dedi.

Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren 35 hastaneden 25'inin hizmet dışı kaldığına dikkati çeken Hamdan, İsrail ordusunun Gazze'de 94 kamu binası, 253 okul, 71 cami ve 3 kiliseyi yerlebir ettiğini belirtti.

Doktorların Gazze'deki Şifa Hastanesi yerleşkesinde 179 cenazeyi toplu defnetmek zorunda kaldıklarını dile getiren Hamdan, "Gazze'deki hastanelerde masum sivillere yönelik katliamları durdurmak için hareket etmeyen herkesin alnında bu suçlar utanç lekesi olarak kalacaktır" diye konuştu.

Hamas olarak bir hafta önce Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşlara bu konuda bir komitenin oluşturulması talebinde bulunduklarını kaydeden Hamdan, BM ve uluslararası kuruluşlara çağrısını yineledi.

BM ve uluslararası kuruluşların kınamalarla yetinmelerine tepki gösteren Hamdan, Gazze'deki insani duruma dikkati çekerek, "Hala insani yardımların girişi ve durumu ağır yaralıların çıkışı için Refah Sınır Kapısı'nın tam ve kalıcı olarak açılmasını bekliyoruz" dedi.

Hamdan, hala Gazze Şeridi'ne yönelik ablukanın kaldırılması için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da toplanan Olağanüstü Arap ve İslam Zirvesi'nde alınan kararın uygulamaya geçmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)