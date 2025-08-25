ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
Yayın Tarihi: 25 Ağustos 2025 12:55
 Son Güncelleme: 27 Ağustos 2025 12:45
4 dk Okuma

İsrail Gazze’deki Nasır Hastanesi’ni bombaladı: 5’i gazeteci 22 kişi öldü

İsrail ordusu önce hastanenin 4. katını bombaladı, ardından ilk yardım ekiplerinin ölü ve yaralıları çıkarmaya çalıştığı sırada ikinci saldırıyı gerçekleştirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İsrail Gazze’deki Nasır Hastanesi’ni bombaladı: 5’i gazeteci 22 kişi öldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nin Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi’nin 4. katına düzenlediği hava saldırısında 5’i gazeteci, 5’i sağlık çalışanı ve biri sivil savunma görevlisi olmak üzere toplam 22 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı’nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, İsrail ordusu, Nasır Hastanesi’nin 4. katına iki ayrı hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusunun önce hastanenin 4. katını vurduğu, ikinci saldırının ise ilk yardım ekiplerinin ölü ve yaralıları çıkarmaya çalıştığı sırada gerçekleştirildiği aktarıldı.

Saldırıda, Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve Associated Press’in de bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci Muaz Ebu Taha ve gazeteci Ahmed Ebu Aziz hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, saldırının ardından hastanedeki sağlık faaliyetlerinin durduğunu, çok sayıda yaralının tedavisinin yapılamadığını açıkladı.

İsrail ordu kaynakları: Hamas kamerası hedef alındı

Haaretz gazetesine konuşan ordu kaynakları, Han Yunus’taki hastanede gazeteci ve sağlık çalışanlarının bulunduğu toplam 22 sivilin yaşamını yitirdiği saldırıda, bir kameranın, bir tank tarafından hedef alındığını iddia etti.

Kameranın Hamas’a ait olma ihtimali olduğunu öne süren kaynaklar, arama kurtarma ekiplerinin ve gazetecilerin bulunduğu bölgeye iki ayrı atış yapıldığını kabul etti.

Haaretz’e konuşan İsrail ordusundan diğer yetkililer hastaneye saldırıya ilişkin açıklamanın “sorunlu” olduğunu vurguladı.

Bir askeri yetkili, “bölgenin gazetecilere ait kameralarla dolu olduğunun” altını çizerek, sahadaki birliklerin neden söz konusu kameraya saldırı düzenlemeye karar verdiğinin belirsiz olduğunu ifade etti.

İsrailli askeri yetkililer, “Nasır Hastanesi gibi hassas bir noktaya düzenlenecek saldırının üst düzey bir subayın onayının alınmış olması gerektiğini” ancak şuan için “hastaneye saldırı yapılması yetkisinin kim tarafından verildiğinin net olmadığının” altını çizdi.

Reuters ve AP’den öldürülen gazeteciler için açıklama

İngiliz haber ajansı Reuters, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği saldırıda kendisi için çalışan iki gazetecinin öldürülmesi, birinin de yaralanmasından dolayı büyük üzüntü duyduğunu bildirdi.

Reuters’tan yapılan yazılı açıklamada, “Reuters için çalışan kameraman Hüsam el-Mısri’nin, İsrail’in Han Yunus’taki Nasır Hastanesi’ne yaptığı saldırıda hayatını kaybetmesinden dolayı büyük üzüntü duyuyoruz,” ifadeleri yer aldı.

Aynı saldırıda geçmişte Reuters’a çalışan serbest foto muhabiri Muaz Ebu Taha’nın da hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, “Ayrıca Reuters’a çalışan foto muhabiri Hatem Khaled de yaralandı. Hüsam ve Muaz’ın sevenleri ve ailelerine en derin başsağlığı dileklerimizi gönderiyoruz. Onları en iyi şekilde destekleyeceğiz.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, yaralı foto muhabiri Khaled’e acil tıbbi yardım ulaştırılması için Gazze ve İsrail’deki yetkililerden yardım talep edildiği bilgisi paylaşıldı.

Reuters açıklamasında, “Ayrıca İsrailli yetkililerden bu son saldırılarla ilgili daha fazla bilgi talep ediyoruz.” ifadeleri yer aldı.

ABD merkezli haber ajansı Associated Press’ten yapılan açıklamada ise çalışanları Meryem Ebu Dekka’nın ölümünden duyulan üzüntü ve şok dile getirilerek, “Zor ve tehlikeli koşullarda hayati görgü tanıklıklarını anlatmaya devam eden Gazze’deki gazetecilerimizin güvenliği için yapabildiğimiz her şeyi yapmaya devam ediyoruz,” ifadeleri yer aldı.

BM Raportörü Albanese’den İsrail’e tepki

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail’in Nasır Hastanesi’ne düzenlediği saldırıya ilişkin Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Saldırı neticesinde görev başındaki kurtarma ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirten Albanese, “Gazze’de bu tür sahneler her an yaşanıyor. Bunlar çoğu zaman görülmeden ve büyük oranda belgelenmeden yaşanıyor. Ülkelere yalvarıyorum, bu katliamı durdurmak için harekete geçmeden önce daha ne kadarına tanıklık etmeniz gerekiyor?” ifadelerini kullandı.

Albanese, Gazze’ye yönelik ablukanın kırılması, İsrail’e yönelik silah ambargosu ve yaptırımlar uygulanması çağrısında da bulundu.

Gazze’de öldürülen gazeteci sayısı 245’e çıktı

Gazze Şeridi’ndeki Filistin hükümetinin Medya Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, 7 Ekim 2023’ten beri İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi’nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’nde Filistinlilere karşı soykırım başlattığı 7 Ekim 2023’ten bu yana yaşamını yitiren basın mensuplarının sayısının 245’e yükseldiği kaydedildi.

Uluslararası topluma ve gazetecilikle ilgili kuruluşlara, işlediği suçlardan ötürü İsrail aleyhinde uluslararası mahkemelerde dava açmaları, soykırım ve Filistinli gazetecilere yönelik cinayet ve suikastları durdurması için İsrail’e baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Filistin-İsrail Savaşı Gazze Şeridi filistinli gazeteciler israil ordusu
İSRAİL SALDIRILARININ 691. GÜNÜ
Gazze Şeridi’nde can kaybı 62 bin 895'e yükseldi
27 Ağustos 2025
/haber/gazze-seridinde-can-kaybi-62-bin-895-e-yukseldi-310885
İsrail’in Nasır Hastanesi katliamı: “Çifte saldırı yöntemi savaş suçudur”
27 Ağustos 2025
/haber/israilin-nasir-hastanesi-katliami-cifte-saldiri-yontemi-savas-sucudur-310868
Basın meslek örgütlerinden İsrail’e: Gazetecilere yönelik saldırılar savaş suçudur
27 Ağustos 2025
/haber/basin-meslek-orgutlerinden-israile-gazetecilere-yonelik-saldirilar-savas-sucudur-310861
"İsrail, Gazze’de gazetecileri hedef alarak insan hakları ihlallerini gizlemeye çalışıyor"
26 Ağustos 2025
/haber/israil-gazzede-gazetecileri-hedef-alarak-insan-haklari-ihlallerini-gizlemeye-calisiyor-310832
Ekrem İmamoğlu: AKP Gazze konusunda zayıf kaldı, ses çıkaramadı
26 Ağustos 2025
/haber/ekrem-imamoglu-akp-gazze-konusunda-zayif-kaldi-ses-cikaramadi-310825
İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 11 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
25 Ağustos 2025
/haber/israil-in-kitligi-dayattigi-gazze-de-son-24-saatte-11-kisi-daha-acliktan-hayatini-kaybetti-310792
Gazze’de açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı 281’e yükseldi
24 Ağustos 2025
/haber/gazzede-acliktan-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-281e-yukseldi-310774
İSRAİL SALDIRILARININ 686. GÜNÜ
Gazze Şeridi’nde can kaybı 62 bin 263’e yükseldi
22 Ağustos 2025
/haber/gazze-seridinde-can-kaybi-62-bin-263e-yukseldi-310755
Gazze’de kıtlık resmen doğrulandı: 500 binden fazla insan açlık ve ölümle karşı karşıya
22 Ağustos 2025
/haber/gazzede-kitlik-resmen-dogrulandi-500-binden-fazla-insan-aclik-ve-olumle-karsi-karsiya-310734
"Gazze kentinin işgali 1,2 milyon insan için ölüm ve sürgün anlamına geliyor"
22 Ağustos 2025
/haber/gazze-kentinin-isgali-1-2-milyon-insan-icin-olum-ve-surgun-anlamina-geliyor-310730
