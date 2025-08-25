ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
Yayın Tarihi: 25 Ağustos 2025 12:55
 ~ Son Güncelleme: 25 Ağustos 2025 13:01
2 dk Okuma

İsrail Gazze’deki Nasır Hastanesi’ni bombaladı: 4’ü gazeteci 15 kişi öldü

İsrail ordusu önce hastanenin 4. katını bombaladı, ardından ilk yardım ekiplerinin ölü ve yaralıları çıkarmaya çalıştığı sırada ikinci saldırıyı gerçekleştirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İsrail Gazze’deki Nasır Hastanesi’ni bombaladı: 4’ü gazeteci 15 kişi öldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nin Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi’nin 4. katına düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 4’ü gazeteci 15 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı’nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, İsrail ordusu, Nasır Hastanesi’nin 4. katına iki ayrı hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusunun önce hastanenin 4. katını vurduğu, ikinci saldırının ise ilk yardım ekiplerinin ölü ve yaralıları çıkarmaya çalıştığı sırada gerçekleştirildiği aktarıldı.

Saldırıda, Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP’nin de bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News’te gazeteci olan Muaz Ebu Taha hayatını kaybetti.

Yapılan ilk açıklamalarda öldüğü belirtilen Reuters kameramanı Hatem Ömer’in ise ağır yaralı olduğu aktarıldı.

Gazze’deki Filistin Sivil Savunma Teşkilatı, saldırıda biri itfaiye eri olmak üzere 11 Filistinlinin de yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yaralıları kurtarmaya ve ölüleri enkaz altından çıkarmaya çalışan 7 itfaiye erinin ise yaralandığı kaydedildi.

BM Raportörü Albanese’den İsrail’e tepki

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail’in Nasır Hastanesi’ne düzenlediği saldırıya ilişkin Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Saldırı neticesinde görev başındaki kurtarma ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirten Albanese, “Gazze’de bu tür sahneler her an yaşanıyor. Bunlar çoğu zaman görülmeden ve büyük oranda belgelenmeden yaşanıyor. Ülkelere yalvarıyorum, bu katliamı durdurmak için harekete geçmeden önce daha ne kadarına tanıklık etmeniz gerekiyor?” ifadelerini kullandı.

Albanese, Gazze’ye yönelik ablukanın kırılması, İsrail’e yönelik silah ambargosu ve yaptırımlar uygulanması çağrısında da bulundu.

Gazze’de öldürülen gazeteci sayısı 244’e çıktı

Gazze Şeridi’ndeki Filistin hükümetinin Medya Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, 7 Ekim 2023’ten beri İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi’nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’nde Filistinlilere karşı soykırım başlattığı 7 Ekim 2023’ten bu yana yaşamını yitiren basın mensuplarının sayısının 244’e yükseldiği kaydedildi.

Uluslararası topluma ve gazetecilikle ilgili kuruluşlara, işlediği suçlardan ötürü İsrail aleyhinde uluslararası mahkemelerde dava açmaları, soykırım ve Filistinli gazetecilere yönelik cinayet ve suikastları durdurması için İsrail’e baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.

