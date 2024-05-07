“İsrail, Gazze’deki insani durumu kötüleştirmeyi amaçlıyor”

Hamas, İsrail ordusunun Mısır sınırında bulunan Refah Sınır Kapısı'na bu sabah düzenlediği saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Refah kentindeki binlerce bölge sakini, kentin doğusundaki mahallelerden göç ederek Deyr el-Belah kentinin sahil tarafına gidiyor.

Hamas, İsrail'in uluslararası hukuk tarafından korunan sivil bir tesise saldırarak gerilimi tırmandırdığı belirtti.

İsrail'in saldırısının hedefinin, sınır kapısını kapatıp buradan acil yardım akışını engelleyerek Gazze'deki insani durumu daha da kötüleştirmek olduğu vurgulanan açıklamada, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını kabul etmesinden kısa bir zaman sonra İsrail'in saldırılara başlamasının, "bu ülkenin ateşkes çabalarını aksatma niyetini doğruladığına" işaret edildi.

Uluslararası topluma çağrı

Açıklamada, ABD yönetimine ve uluslararası topluma, Refah'ta ve tüm Gazze Şeridi'nde yerlerinden edilmiş yüz binlerce sivilin hayatını tehdit eden saldırıların durdurulması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulunuldu.

UNICEF: Refah bir “çocuk şehri” Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder ve Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasan, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında, İsrail ordusunun Refah'a kara saldırısı düzenlemesini değerlendirdi. İsrail'in saldırıları sonrası Gazze'dekilerin kabusunun gerçek olduğunu belirten Elder, Refah'ın "bir çocuk şehri" olduğunu ve Gazze'deki çocukların yarısından fazlasının burada yaşadığını kaydetti. Refah'taki temel yaşam standardının çok kötü olduğuna işaret eden Elder, "Refah'ta her 850 kişiye bir tuvalet düşüyor. Refah Sınır Kapısı uzun süre kapalı kalırsa, Gazze'deki kıtlığın nasıl önlenebileceğini görmek zor" dedi. Gazze'ye büyük miktarda yardım girişi yapılması gerektiğinin altını çizen Elder, "Refah işgal edilmemeli ve artık çocuklar öldürülmemeli. Refah'taki çocuklar için şimdi ateşkese ihtiyacımız var" dedi. Shamdasan da Refah'taki insanların zorla yerinden edilme işlemlerinin, uluslararası hukuk ihlal edilerek yürütüldüğüne dair “güçlü belirtiler bulunduğunu” söyledi. Refah'ın, İsrail'in Gazze'nin diğer bölgelerindeki acımasız saldırıları nedeniyle yer değiştirmek zorunda kalan 1 milyondan fazla Filistinli için "son sığınak" olduğuna dikkati çeken Shamdasan, buradaki insanların yeniden zorla yerinden edildiğini kaydetti.

Ürdün: İsrail, Gazzelilere insani yardıma kapattı

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "İsrail hükümeti, esirlerin serbest bırakılması ve ateşkesle ilgili müzakerelere şans vermek yerine Refah Sınır Kapısı'nı işgal etti ve açlık çeken Gazzelilere insani yardıma kapattı. Refah'a saldırısı yeni bir katliam tehdidini taşıyor" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) "kararlı şekilde hemen harekete geçmeye" çağıran Safedi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "gerçek sonuçlarla yüzleşmesi gerektiğine" dikkati çekti.

Gazze’nin tek “çıkış kapısı” Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirdi. Bu duyurunun ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı aldı. İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istedi, bu sabah da Gazze’nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır’la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurdu. İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyor. Gazze'nin Refah Sınır Kapısı, insani yardımların girişinde ana geçiş noktası ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yurt dışına çıkmak için kullandıkları tek geçiş noktası.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)