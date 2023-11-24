İsrail, Gazze’deki Endonezya Hastanesine baskın düzenledi

İsrail askerleri, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Endonezya Hastanesine baskın düzenledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Endonezya Hastanesinde yaralı bir kadını öldürdü, en az 3 kişiyi yaraladı. Askerler, hastane baskınında en az 3 Filistinliyi de gözaltına aldı.

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AA’nın haberine göre, tıbbi kaynaklar, İsrail askerlerinin Endonezya Hastanesine yönelik saldırı ve baskınının Şifa Hastanesindekinden daha korkunç ve şiddetli olduğunu ve bunun açıkça bir savaş suçu olduğunu ifade etti.

İsrail ordusundan sağlık çalışanlarına şiddet

Elektrikler kesildi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı da gece saatlerinde yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesinin İsrail ordusunun "şiddetli bombardımanına" maruz kaldığını, 200 yaralının ve sağlık personelinin hayatından endişe duyulduğunu bildirmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki Endonezya Hastanesi şu anda elektrik jeneratörleri ve binaların büyük bir kısmını etkileyen ağır bombardımana maruz kalıyor" dedi. İsrail ordusunun dün akşam saatlerinde Endonezya Hastanesinin ana jeneratörünü vurduğu ve tüm bölümlerde elektriklerin kesildiği bilgisini verdiler.

İsrail ordusu ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesinde Hadir ailesine ait evi bombaladı, sivil savunma ekipleri enkaz altından 10 Filistinliyi çıkardı.

İsrail savaş uçakları gece boyunca Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini hedef almaya devam ederek onlarca insanın ölümüne ve yaralanmasına neden oldu.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)