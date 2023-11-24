ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 24 Kasım 2023 08:38
 ~ Son Güncelleme: 24 Kasım 2023 08:39
2 dk Okuma

İsrail, Gazze’deki Endonezya Hastanesine baskın düzenledi

Filistin resmi haber ajansı, Endonezya Hastanesine baskın düzenleyen İsrail askerlerinin yaralı bir kadını öldürdüğünü duyurdu.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/24/israil-gazzedeki-endonezya-hastanesine-baskin-duzenledi.jpg
Fotoğraf: AA

İsrail askerleri, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Endonezya Hastanesine baskın düzenledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Endonezya Hastanesinde yaralı bir kadını öldürdü, en az 3 kişiyi yaraladı. Askerler, hastane baskınında en az 3 Filistinliyi de gözaltına aldı.

BM okuluna sığınan sivillere İsrail hava saldırısı: 27 kişi can verdi
ATEŞKESE SAATLER KALA
BM okuluna sığınan sivillere İsrail hava saldırısı: 27 kişi can verdi
Bugün 02:51

AA’nın haberine göre, tıbbi kaynaklar, İsrail askerlerinin Endonezya Hastanesine yönelik saldırı ve baskınının Şifa Hastanesindekinden daha korkunç ve şiddetli olduğunu ve bunun açıkça bir savaş suçu olduğunu ifade etti.

İsrail ordusundan sağlık çalışanlarına şiddet
İsrail ordusundan sağlık çalışanlarına şiddet
23 Kasım 2023

Elektrikler kesildi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı da gece saatlerinde yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesinin İsrail ordusunun "şiddetli bombardımanına" maruz kaldığını, 200 yaralının ve sağlık personelinin hayatından endişe duyulduğunu bildirmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki Endonezya Hastanesi şu anda elektrik jeneratörleri ve binaların büyük bir kısmını etkileyen ağır bombardımana maruz kalıyor" dedi. İsrail ordusunun dün akşam saatlerinde Endonezya Hastanesinin ana jeneratörünü vurduğu ve tüm bölümlerde elektriklerin kesildiği bilgisini verdiler.

İsrail ordusu ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesinde Hadir ailesine ait evi bombaladı, sivil savunma ekipleri enkaz altından 10 Filistinliyi çıkardı.

İsrail savaş uçakları gece boyunca Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini hedef almaya devam ederek onlarca insanın ölümüne ve yaralanmasına neden oldu.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
Sayfa Başına Git