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DÜNYA
Yayın Tarihi: 2 Ekim 2024 10:44
 ~ Son Güncelleme: 2 Ekim 2024 11:58
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İsrail, Gazze’de yerinden edilenlerin barındığı okul ve yetimhaneyi bombaladı

İsrail savaş uçaklarının Gazze şehrindeki bir okul ve yetimhaneyi bombalaması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti. İsrail’in Han Yunus kentinde bazı evlere düzenlediği saldırıda da 40 Filistinli öldü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İsrail, Gazze’de yerinden edilenlerin barındığı okul ve yetimhaneyi bombaladı
Fotoğraf: AA

İsrail savaş uçakları, dün Gazze'nin Tuffah Mahallesi'ne bağlı Zerka bölgesinde, yerinden edilmiş kişilerin barındığı Maskat Okulu'nu bombaladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybederken, 3'ü çocuk 17 kişi de yaralandı.

İsrail, Gazze şehrinin batısında yerinden edilmiş kişilerin barındığı Emel Yetimler Enstitüsü'nü de bombaladı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada İsrail savaş uçaklarının Emel Yetimler Enstitüsü'nü bombalaması sonucu 5 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Han Yunus’ta evlere saldırı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bazı evlere düzenlediği saldırıda 40 kişi hayatını kaybetti.

Gazze'deki Avrupa Hastanesi'nden bir kaynağın AA muhabirine verdiği bilgilere göre, İsrail ordusunun, Han Yunus kentinin doğusundaki Selam, Menara ve Maan bölgelerindeki evlere sabah düzenlediği saldırılarda ölen 32 kişinin cenazeleri sivil araçlarla hastaneye ulaştırıldı.

Nasır Tıp Kompleksi'ndeki bir Filistinli de Han Yunus’un doğusundaki bölgelerden 8 cenazenin hastane getirildiğini ve enkaz altındakileri arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu Filistinlilere ait evler bombalanırken, söz konusu bölgelere düzenlediği baskınlarla, hareket eden herkese ateş açtı.

Zerd, Aslih, Şair ve diğer ailelere ait onlarca evin bombalandığı evlerden ölü ve yaralılara ulaşma imkanı İsrail ordusunun bölgeden ayrıldıktan sonra mümkün olabildi.

Evlerini terk etmek zorunda kaldılar

Filistin resmi ajansı WAFA'nın Filistinli gazeteci Ahmed ez-Zerd'in ailesine dayandırdığı haberine göre, İsrail güçleri Han Yunus'un güneydoğusunda 2 katlı bir eve de saldırı düzenledi.

Saldırıda aralarında gazeteci Zerd'in ağabeyi, amcası ve amca çocuklarının da bulunduğu çok sayıda aile üyesi hayatını kaybetti, Zerd ile annesi ve kardeşi de ağır yaralandı.

İsrail güçlerinin olay yerine yaklaşan herkese ateş etmesi nedeniyle yıkılan evin enkazı altında kalan ölü ve yaralıların çıkarılması için çalışma başlatılamıyor.

İsrail ordusunun ani sızmayla baskın düzenlemesi ve bombardımanı sebebiyle Kizan en-Neccar ve Menara bölgelerinden gece karanlığına rağmen çok sayıda Filistinli aile ayrılmak zorunda kaldı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Haber Yeri
İstanbul
Filistin-İsrail Savaşı
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/haber/bm-lubnan-yeni-bir-gazzeye-donusebilir-299939
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/haber/bm-gazzede-saglik-sartlari-gun-be-gun-kotuye-gidiyor-299772
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