İsrail, Gazze’de “yanlışlıkla” 3 İsrailli esiri öldürdü

İsrail ordusu, saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde, 3 esiri “yanlışlıkla” öldürdüğünü duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) olaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada “İsrail ordu güçleri Şucaiye’deki çatışmalar sırasında 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla tehdit olarak tanımladı. Sonuç olarak askerler onlara ateş açtı ve öldürüldüler” dedi.

Olayın meydana geldiği bölgede yapılan arama ve kontrollerde “ölenlerin kimlikleri konusunda şüphelerin ortaya çıktığını” belirten İsrail Savunma Kuvvetleri, bunun üzerine cesetlerin incelenmek üzere İsrail’e nakledildiğini, ardından da cesetlerin 3 esire ait olduğunun doğrulandığı aktardı.

Yapılan ayrıntılı incelemede cesetlerin Yotam Haim ve Samer Talalka adlı esirler ile ailesinin adının yayımlanmasını istemediği bir esire ait olduğunun belirlendiğini kaydetti.

İsrail Savunma Kuvvetleri olayın yaşandığı “bölgenin son birkaç gündür devam eden çatışmaların yaşandığı aktif bir savaş bölgesi olduğu” savundu.

Açıklamada, “Olaydan anında dersler çıkarıldı ve bunlar sahadaki tüm İsrail ordu birliklerine aktarıldı. İsrail ordusu, trajik olaydan duyduğu derin üzüntüyü dile getiriyor ve ailelere en içten başsağlığı dileklerini iletiyor. Ulusal misyonumuz, kayıp kişilerin yerini tespit etmek ve tüm rehineleri evlerine geri getirmektir” dedi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(HA)