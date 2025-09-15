İsrail, Gazze’de son 4 günde UNRWA’ya ait 10 binayı vurdu

İsrail ordusunun, son dört gün içinde Gazze kentinde Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’na (UNRWA) bağlı 10 binayı bombaladığı bildirildi.

UNRWA’nın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, Genel Komiser Philippe Lazzarini’nin değerlendirmelerine yer verildi. Lazzarini, Gazze’de güvenli hiçbir alanın kalmadığını, devam eden hava saldırılarının sivilleri bilinmezliğe sürükleyen zorunlu göçlere neden olduğunu vurguladı.

Ajans, saldırılar nedeniyle Gazze’nin kuzeyindeki Eş-Şati Mülteci Kampı’nda sunduğu sağlık hizmetlerini durdurmak zorunda kaldığını, hayati önem taşıyan su ve sanitasyon hizmetlerinin ise ancak yarı kapasiteyle yürütülebildiğini duyurdu.

AA'nın haberine göre, son dört günde vurulan 10 bina arasında, binlerce yerinden edilmiş Filistinliye barınak olan 7 okul ile 2 kliniğin de bulunduğu belirtildi.

Öte yandan, İsrail’in dayattığı kıtlık nedeniyle Gazze’de son 24 saatte 2 kişinin daha açlıktan hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos’ta Gazze kentinin işgaline yönelik plana onay vermiş, 11 Ağustos’ta ise ordunun Zeytun Mahallesi’nden saldırılara başladığı açıklanmıştı. İsrail ordusu, 5 Eylül’den bu yana da kentin güneyine göçü zorlamak için çok katlı binaları hedef alıyor.

(EMK)