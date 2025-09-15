ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 15 Eylül 2025 08:15
 ~ Son Güncelleme: 15 Eylül 2025 08:17
1 dk Okuma

İsrail, Gazze’de son 4 günde UNRWA’ya ait 10 binayı vurdu

Son dört günde vurulan 10 bina arasında, binlerce yerinden edilmiş Filistinliye barınak olan 7 okul ile 2 kliniğin de bulunduğu belirtildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İsrail, Gazze’de son 4 günde UNRWA’ya ait 10 binayı vurdu
Fotoğraf: AA

İsrail ordusunun, son dört gün içinde Gazze kentinde Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’na (UNRWA) bağlı 10 binayı bombaladığı bildirildi.

UNRWA’nın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, Genel Komiser Philippe Lazzarini’nin değerlendirmelerine yer verildi. Lazzarini, Gazze’de güvenli hiçbir alanın kalmadığını, devam eden hava saldırılarının sivilleri bilinmezliğe sürükleyen zorunlu göçlere neden olduğunu vurguladı.

Ajans, saldırılar nedeniyle Gazze’nin kuzeyindeki Eş-Şati Mülteci Kampı’nda sunduğu sağlık hizmetlerini durdurmak zorunda kaldığını, hayati önem taşıyan su ve sanitasyon hizmetlerinin ise ancak yarı kapasiteyle yürütülebildiğini duyurdu.

AA'nın haberine göre, son dört günde vurulan 10 bina arasında, binlerce yerinden edilmiş Filistinliye barınak olan 7 okul ile 2 kliniğin de bulunduğu belirtildi.

Öte yandan, İsrail’in dayattığı kıtlık nedeniyle Gazze’de son 24 saatte 2 kişinin daha açlıktan hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos’ta Gazze kentinin işgaline yönelik plana onay vermiş, 11 Ağustos’ta ise ordunun Zeytun Mahallesi’nden saldırılara başladığı açıklanmıştı. İsrail ordusu, 5 Eylül’den bu yana da kentin güneyine göçü zorlamak için çok katlı binaları hedef alıyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
israil - filistin İsrail Filistin çatışması gazze ablukası
ilgili haberler
Milletvekillerinin isimleri Gazze’ye gidecek Sumud Filosu’ndan çıkartıldı
14 Eylül 2025
/haber/milletvekillerinin-isimleri-gazzeye-gidecek-sumud-filosundan-cikartildi-311475
"BURADA KAMERA HAYATINA MAL OLABİLİR"
Gazze’de gazetecilik: Shady Alassar ile tanıklık ve direniş üzerine
13 Eylül 2025
/haber/gazzede-gazetecilik-shady-alassar-ile-taniklik-ve-direnis-uzerine-311434
Gazze’de açlıktan ölenlerin sayısı artıyor: Son 24 saatte 5 can kaybı
10 Eylül 2025
/haber/gazzede-acliktan-olenlerin-sayisi-artiyor-son-24-saatte-5-can-kaybi-311364
Gazze Şeridi’nde can kaybı 64 bin 300'e yükseldi
5 Eylül 2025
/haber/gazze-seridinde-can-kaybi-64-bin-300-e-yukseldi-311213
Gazze’de 24 saatte 3’ü çocuk 9 kişi açlıktan öldü
2 Eylül 2025
/haber/gazzede-24-saatte-3u-cocuk-9-kisi-acliktan-oldu-311049
Son beş günde Gazze’ye girmesi gereken yardımın yalnızca yüzde 15’i ulaştı
1 Eylül 2025
/haber/son-bes-gunde-gazzeye-girmesi-gereken-yardimin-yalnizca-yuzde-15i-ulasti-311035
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Milletvekillerinin isimleri Gazze’ye gidecek Sumud Filosu’ndan çıkartıldı
14 Eylül 2025
/haber/milletvekillerinin-isimleri-gazzeye-gidecek-sumud-filosundan-cikartildi-311475
"BURADA KAMERA HAYATINA MAL OLABİLİR"
Gazze’de gazetecilik: Shady Alassar ile tanıklık ve direniş üzerine
13 Eylül 2025
/haber/gazzede-gazetecilik-shady-alassar-ile-taniklik-ve-direnis-uzerine-311434
Gazze’de açlıktan ölenlerin sayısı artıyor: Son 24 saatte 5 can kaybı
10 Eylül 2025
/haber/gazzede-acliktan-olenlerin-sayisi-artiyor-son-24-saatte-5-can-kaybi-311364
Gazze Şeridi’nde can kaybı 64 bin 300'e yükseldi
5 Eylül 2025
/haber/gazze-seridinde-can-kaybi-64-bin-300-e-yukseldi-311213
Gazze’de 24 saatte 3’ü çocuk 9 kişi açlıktan öldü
2 Eylül 2025
/haber/gazzede-24-saatte-3u-cocuk-9-kisi-acliktan-oldu-311049
Son beş günde Gazze’ye girmesi gereken yardımın yalnızca yüzde 15’i ulaştı
1 Eylül 2025
/haber/son-bes-gunde-gazzeye-girmesi-gereken-yardimin-yalnizca-yuzde-15i-ulasti-311035
Sayfa Başına Git